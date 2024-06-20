Як дізнатися свій бал з НМТ: абітурієнтам дали відповідь

Українським абітурієнтам розповіли, як дізнатися про свої тестові бали

В Україні ще триває перша сесія національного мультипредметного тесту (НМТ). Результати учасники можуть отримати відразу після завершення тесту, але деякі дані можуть бути змінені або уточнені.

Про це "Телеграфу" розповіла директор Українського центру оцінки якості освіти Тетяна Вакуленко у матеріалі "НМТ-2024: головні особливості, металошукачі та боротьба зі шпаргалками".

Після того, як учасник НМТ натискає кнопку "Завершити" або закінчується час тестування, він бачить на екрані кількість правильних відповідей та тестові бали. По кожному предмету кількість тестових балів відображається окремо. При цьому протягом певного часу бали можуть бути підкориговані.

"Залишаємо за собою право змінити результати учасника, якщо після обробки даних буде встановлено, що під час роботи системи мала місце певна проблема. Наприклад, було неправильно введено ключ, і, відповідно, учасник недоотримав заслужений бал. Такі вже остаточні результати, які будуть використовуватися для вступу, з’являться у кабінеті учасника НМТ до 2 липня, якщо про основну сесію тестування, яка триватиме до 25 червня", — сказала Тетяна Вакуленко.

Нагадаємо, що у 2024 році конкурсний бал для вступу на бюджет має бути не нижчим за 130. А щоб вступити на контрактну форму навчання, достатньо набрати 100 балів. Але кожен ВНЗ має індивідуальний вступний бал на контракт.

Для деяких спеціальностей мінімальні бали для вступу на контракт та на бюджет однакові — 150. Йдеться про такі спеціальності: "Стоматологія", "Медицина", "Педіатрія", "Фармація, промислова фармація" галузі знань "Охорона здоров’я", спеціальностей "Право", "Публічне управління та адміністрування", "Міжнародне право", "Міжнародні економічні відносини", "Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії".

Також "Телеграф" розповідав про те, у яких країнах можна здати НМТ, окрім України. У Міносвіти опублікували список із понад 30 країн.