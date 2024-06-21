"Це в інтересах Росії": експерт прокоментував блекаут у країнах Європи та пояснив перевагу України

Система "лягла" через різку зміну напруги

Раптове відключення світла, яке сталось у Боснії і Герцоговині, Чорногорії та Хорватії, — не перший випадок у світі, коли система "лягла". І у випадку з цими країнами не можна виключати "російський слід".

Адже певний інтерес у РФ до балканських країн є. Про це "Телеграфу" розповів керівник енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.

"Не знаю. Можливо, є (російський слід — ред.). Стверджувати зараз нічого не можу, тому що, в принципі, розхитування ситуації на Балканах теж входить в коло інтересів Російської Федерації. Але це мають визначити відповідні компетентні органи", — зауважив він.

Омельченко також пояснив, що подібне вже ставалось у світі та навіть у ЄС.

"Це ж не перша ситуація у світі. Свого часу низка блекаутів була, наприклад, в Лос-Анджелесі, Каліфорнії, в інших країнах ЄС. Це пов'язано з тим, що різка зміна напруги приводить до пониження частоти, і система лягає", — сказав він.

За словами Омельченко, наклало відбиток і те, що не у всіх країнах такі ефективні регулятори, як у нас "Укренерго".

"У нас в принципі дуже ефективний регулятор, хочу його й критикують. Там регулятор міг не відреагувати одразу на зміну частоти, хоча можна було відключити частину споживачів, щоб врівноважити систему. Але у них такі ситуації нечасті, тож система врешті решт вийшла з-під контролю оператора. Чи може таке бути, умовно, в Польщі? Це питання ймовірностей. Ймовірність є, але вона дуже низька", — додав він.

Раніше "Телеграф" писав, що стан енергетичної системи України оцінюється на 3 із 12. У сприятливих умовах стабілізаційні відключення будуть ще дві зими. До другої з них перебої зі світлом мінімізують, проте вони все одно будуть.