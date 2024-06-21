"Это в интересах России": эксперт прокомментировал блэкаут в странах Европы и объяснил преимущество Украины

Система "легла" из-за резкого изменения напряжения

Внезапное отключение света в Боснии и Герцоговине, Черногории и Хорватии — не первый случай в мире, когда система "легла". И в случае с этими странами нельзя исключать "российский след".

А ведь определенный интерес у РФ к балканским странам есть. Об этом "Телеграфу" рассказал руководитель энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

"Не знаю. Возможно, есть (российский след — ред.). Утверждать сейчас ничего не могу, потому что, в принципе, расшатывание ситуации на Балканах тоже входит в круг интересов Российской Федерации. Но это должны определить соответствующие компетентные органы", — заметил он.

Омельченко также объяснил, что подобное уже происходило в мире и даже в ЕС.

"Это же не первая ситуация в мире. В свое время ряд блэкаутов был, например, в Лос-Анджелесе, Калифорнии, в других странах ЕС. Это связано с тем, что резкое изменение напряжения приводит к понижению частоты, и система ложится", – сказал он.

По словам Омельченко, отразилось и то, что не во всех странах такие эффективные регуляторы, как у нас в "Укрэнерго".

"У нас в принципе очень эффективный регулятор, хочу его и критикуют. Там регулятор мог не отреагировать сразу на изменение частоты, хотя можно было отключить часть потребителей, чтобы уравновесить систему. Но у них такие ситуации нечастые, поэтому система, в конце концов, вышла из-под контроля оператора. Может ли такое быть, условно, в Польше? Это вероятность есть, но она очень низкая", — сказал он.

Ранее "Телеграф" писал, что состояние энергетической системы Украины оценивается в 3 из 12. В благоприятных условиях стабилизационные отключения будут еще две зимы. Ко второму из них перебои со светом минимизируют, однако они все равно будут.