Чи уникне Україна тотального блекауту взимку: експерт зробив прогноз

Він закликав відновлювати пошкоджену генерацію

Цієї зими Україна має високі шанси уникнути тотального блекауту. Це можливо навіть попри нові удари росіян.

Таку думку висловив директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко під час пресконференції в Українському кризовому медіацентрі. За його словами, наша має високі шанси зберегти цілісність енергосистеми взимку.

"Шанси, що енергосистема збереже свою цілісність, навіть якщо удари з боку росіян продовжаться, цієї зими дуже високі. Ймовірність того, що не буде блекауту, набагато вища за 90%, з моєї точки зору", — наголосив Омельченко.

За словами експерта, частково покрити дефіцит в енергосистемі можна за рахунок збільшення дозволених обсягів імпорту електрики з Європи. Він також вважає, що Україна має зосередитися на відновленні тих генеруючих потужностей, які можна відновити, а це близько 1,5-2 ГВт.

Нагадаємо, раніше експерт у сфері ЖКГ Олег Попенко у коментарі "Телеграфу" повідомив, що в майбутньому українці можуть годинами залишатися без електроенергії. За його словами, відключення світла можуть тривати по 15-20 годин.