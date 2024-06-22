Хотів слави: у Чернігові судили власника Telegram-каналу за поширення інформації про видачі повісток

Обвинувачений повністю визнав свою вину, він просив суворо його не карати

На Чернігівщині засудили адміністратора Telegram-каналу, який повідомляв про місця видачі повісток та пересування працівників ТЦК. Порушнику призначили три роки іспитового строку й зобов'язали сплатити 48 087 гривень за проведення судових експертиз.

Повідомляє Суспільне Чернігів з посиланням на вирок Новозаводського районного суду міста Чернігова. У червні 2022 року чоловік модерував Telegram-канал та слідкував за повідомленнями користувачів у чаті.

Він видаляв ті повідомлення, які не стосуються тематики групи — видачі/не видачі повісток. А також блокував користувачів, які порушували ці правила.

Листування на каналі анонімне. Нижче приклад оригінальної бесіди, який наведений в судовому реєстрі:

30.08.2023 о 15:02 "Добрий день! Підкажіть яка ситуація з сороками (маються на увазі співробітники ТЦК та СП, — ред.) по місту?";

06.09.2023 о 09:56 "Напротив ринка, на рем заводе летают";

16.09.2023 о 14:57 "Репки никто не подскажет?";

16.09.2023 о 15:01 "30 мин назад ехали чисто

16.09.2023 о 15:12 "Підскажіть будь ласка чи є блокпост по дорозі на баню Тихі ріки? І чи літають там сороки?";

16.09.2023 о 15:54 "Нету, возле моста стоят, но повесток не раздают";

25.09.2023 о 08:20 "Мде, виписали знакомому";

25.09.2023 о 08:46 "Є інформація, що сьогодні буде дуже агресивний виліт птиці по всьому місту";

25.09.2023 о 12:31 "Масаны возле атб роздача

Окрім цього, підозрюваний записував відеозвернення. Там він намагався дискредитувати чинного президента України та розміщував це в Telegram-каналі. Згідно з висновком експертизи, у змісті відеозапису містилися виправдовування, визнання правомірною збройної агресії РФ проти України.

Обвинувачений повністю визнав свою вину, він просив суворо його не карати. Також пояснив, що має кваліфікацію інженера з мікроелектроніки й на даний час хотів би допомагати Збройним Силам України за своєю спеціальністю.

Згідно зі ст. 76 КК України на засудженого також поклали обов'язки:

періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації;

повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, навчання або роботи;

не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.

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