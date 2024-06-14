Новий рекорд: біля кордону з Молдовою у вантажівці виявили понад 40 ухилянтів (фото, відео)

Правоохоронці проводять перевірку

У четвер, 13 червня, ввечері в Одеській області прикордонники запобігли спробі незаконного перетину державного кордону з Молдовою. Вони затримали вантажівку, в причепі якої виявили 41 чоловіка.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко. За його словами, в такий спосіб чоловіки намагалися доїхати до кордону з Молдовою.

"Цей транспортний засіб був зупинений за кілька кілометрів від кордону. Надалі ця група, скоріше всього, могла б поділитися на менші, або злочинні організатори вигадували якийсь інший спосіб, щоб перемістити їх через кордон в напрямку Молдови", — підкреслив речник.

Демченко також зазначив, що наразі проводиться перевірка цих чоловіків. За його словами, проти водія правоохоронці порушили справу за організацію незаконного перетину кордону.

Як зазначили в пресслужбі ДПСУ, охоронці державного кордону зупинили вантажівку марки "Рено" неподалік населеного пункту Новосільське Ренійської громади. Водій, мешканець Болградського району, замість зерна в причепі перевозив до кордону 41 чоловіка віком від 18-60 років.

У ДПСУ підкресли, що цей випадок претендує на новий рекорд за кількістю виявлених людей в одному транспортному засобі. Зазначається, що "туристами" виявились жителі Київщини, Одещини, Луганщини, Донеччини, Запоріжжя, Херсонщини, Харківщини, Кіровоградщини, Чернігівщини, Житомирщини, Черкащини та Волині.

За ознаками злочину, передбаченого ст. 332 ККУ "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України", стосовно двох фігурантів направлено повідомлення до Національної поліції. Щодо інших порушників прикордонники склали протоколи за ст. 204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України".

Новосільське на мапі

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що 8 березня, біля контрольно-пропускного пункту "Порубне" у Чернівецькій області, за 3 кілометри від кордону України та Румунії, затримали вантажний автобус Mercedes. У транспортному засобі крім водія перебувало 34 чоловіки призовного віку, які планували незаконно перетнути кордон.