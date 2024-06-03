"Нова пошта" потрапила у скандал через жарти про "ухилянта": у компанії вже відреагували (фото)

Водія звинуватили у підтримці російської ІПСО

У мережі розгорівся черговий скандал навколо "Нової пошти". Цього разу в його центрі опинився водій однієї з вантажівок, яка здійснює перевезення для компанії.

Журналіст Роман Цимбалюк на своїй сторінці в Facebook оприлюднив фото, на якому зображено вантажівку з логотипом "Нової пошти". Крім того, на лобовому склі авто можна побачити бутафорський номерний знак з написом "UHILYANT" ("ухилянт". — Ред.).

Цимбалюк звернувся до "Нової пошти" з проханням прокоментувати цю фотографію. Його також зацікавило, чи є пропаганда ухилення від служби в армії офіційною політикою компанії. Водночас журналіст висловив сподівання, що "Нова пошта" не підтримує такі дії водія.

Своєю чергою в компанії відреагували на цей допис Цимбалюка. Там пообіцяли провести з цього приводу бесіду з колегами.

Варто зазначити, що у коментарях під дописом користувачі соцмережі теж висловилися з цього приводу. Дехто вважає дії водія підтримкою ворожої ІПСО.

Нагадаємо, Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило, що росіяни розгорнули чергову інформаційну операцію проти України. Вона спрямована на те, щоб розколоти наше суспільство, дискредитувати захисників та зірвати мобілізацію. Ця ІПСО називається "ухилянт".