Українок будуть навчати водіння фур через мобілізацію чоловіків-водіїв

Далекобійниць побільшає

В Україні вирішили незвичайним методом боротися з нестачею водіїв вантажівок, яка виникла через новий закон про мобілізацію. Зокрема, влада планує масштабну програму підготовки жінок-водіїв великогабаритного транспорту.

Наразі в Україні гостра нестача водіїв. Про це повідомив заступник міністра інфраструктури Сергій Деркач в інтерв'ю Forbes.

Ініціатива виникла через гостру нестачу водіїв комунального транспорту в регіонах. За оцінками міністерства, дефіцит кадрів сягає щонайменше 30%, а з урахуванням поточної ситуації може бути ще більшим.

Деркач зазначив, що наразі у Міністерстві збирають інформацію про те, наскільки сильною є потреба у водіях жіночої статі. Міністерство сподівається на підтримку українського бізнесу у реалізації цієї програми. Деякі компанії вже висловили готовність надати обладнання та майданчики для навчання.

Проблема нестачі водіїв особливо гостро відчувається у великих містах. Наприклад, у Львові відкрито 50 вакансій водіїв тролейбусів та 40 — трамваїв. Автотранспортне підприємство міста потребує ще 100-120 водіїв автобусів.

У Києві ситуація також складна. Метрополітен змушений збільшити інтервали руху поїздів через брак персоналу. Близько 7% працівників метро наразі служать у лавах ЗСУ, і ця кількість постійно зростає.

Причинами кадрового дефіциту є комплекс факторів: мобілізація, вимушена міграція та специфіка професій у транспортній галузі. Нова програма навчання жінок покликана хоча б частково розв'язати цю проблему та забезпечити стабільну роботу транспорту в Україні.

Раніше "Телеграф" також писав про те, що у Києві шукають комунальників. І заманюють бронюванням від мобілізації.