ТЦК зупинили на вулиці: що буде, якщо документів при собі немає та чи можна відмовитися від перевірки

Представники Нацполіції та ТЦК мають діяти згідно з регламентом

Військовозобов’язаній особі необов’язково мати при собі паперовий військово-обліковий документ, якщо у неї є електронна версія такого документа. За словами начальника мобілізаційного відділення ТЦК та СП Володимира Богдановича, працівники ТЦК перевіряють дані такої особи через електронні реєстри й таким чином одразу встановлюють всю необхідну інформацію.

Відповідну заяву Богданович зробив в етері одеського телеканалу. За словами посадовця, відповідну перевірки співробітники ТЦК можуть провести й на вулиці.

"Представником уповноваженим перевіряється особа або представником ТЦК через реєстраторів, які мають право доступу до реєстру і таку людину можна швидко встановити. Чи вона підлягає призову по мобілізації, чи в неї уточнені військово-облікові дані, чи не уточнені, чи вона перебуває на обліку і таке інше. А також представники Нацполіції можуть встановити особу… Безпосередньо може бути встановлена особа і на вулицях міста, є для цього всі засоби технічні й можливості", — мовив Богданович.

У випадку, якщо людина відмовляється назвати своє ім’я, прізвище та по-батькові та не хоче надавати будь-які документи, то представники ТЦК діють згідно з постановою Кабміну №560.

"Уповноважена особа відрекомендовується, пояснює, що зараз буде встановлювати особу. Особа може відмовитися або не відмовитися. Якщо особа не відмовляється, її перевіряють через ТЦК та СП і якщо особа підтверджується, у неї документи в наявності, то до неї претензій немає. Така особа відпускається", — сказав начальник мобілізаційного відділення.

Якщо ж особа відмовилася, то для цього є представник поліції, але уповноважений від ТЦК має відрекомендовуватися та виписати повістку.

"Особа може відмовитись від повістки або отримати повістку і прийти добровільно, у визначений термін до ТЦК. Якщо ж людина відмовляється від отримання повістки, складається акт відповідний. Після цього, як склався акт, представник поліції відповідно до Постанови №560, на підставі Кодексу України про адмін правопорушення має повне право здійснити затримання такої людини для встановлення її особи й притягнення її до адміністративної відповідальності", — розповів Богданович.

Тобто, якщо людина відмовляється надати свої дані та будь-які документи, працівник поліції, який входить до складу групи оповіщення, має право затримати таку особу і доставити її до відділку поліції для того, аби з’ясувати всі дані людини.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, які процеси мобілізації хочуть перевести в онлайн. Йдеться, наприклад, про онлайн-навчання для воїнів, отримання відстрочки онлайн, онлайн-рекрутинг і так далі. Проте над введенням електронних повісток у "Резерв+" робота зараз не ведеться.