Чи зможе ТЦК надсилати через Резерв+ направлення на ВЛК: у Міноборони дали чітку відповідь

Нова функція буде доступна незабаром

У застосунку "Резерв+" найближчим часом повинні з'явитися нові функції, зокрема, і електронне направлення на проходження військово-лікарської комісії (ВЛК). Також буде запроваджено онлайн-рекрутинг.

Він дозволить людям подавати резюме через додаток до тієї військової частини, яка безпосередньо їх цікавить. Про це розповіла заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко в інтерв'ю NV.

За її словами, в майбутньому у Резерв+ має з'явитися навчання для військовозобов'язаних. Там буде уся необхідна інформації, яка стане в пригоді людині, аби підготуватися до служби в лавах ЗСУ. Матеріал буде подано в форматі відеоуроків, тестів з отриманням сертифікатів.

"Фактично вся цифрова команда Міністерства оборони планує створити повністю електронний ТЦК та СП, щоб взаємодія громадянина з цими органами в більшості випадків відбувалася виключно за допомогою смартфону", — каже вона.

Черногоренко акценту, що територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) і військово-лікарська комісія для військовозобов'язаних мають бути максимально зручними. Тому більшість процесів будуть цифровими.

"Однією з наступних функцій у Резерв+ буде можливість отримати електронне направлення на проходження військово-лікарської комісії. Людина, яка завантажила собі Резерв+, може за своїм бажанням у застосунку згенерувати це електронне направлення. Воно згенерується автоматично, і ВЛК можна буде спокійно пройти без додаткового візиту до ТЦК", — каже заступниця.

За їх словами, це дуже зручно і виключає необхідність ходити ще раз до ТЦК та СП. Водночас військкомат не може самостійно направити людині таке скерування. Вищевказана функція з'явиться у застосунку "Резерв+" найближчим часом, але точної дати ще не відомо.

Раніше "Телеграф" писав, що у Міноборони розповіли, як уникнути проблем, якщо у вас статус "у розшуку" у Резерв+.