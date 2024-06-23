ТЦК остановили на улице: что будет, если документов при себе нет и можно ли отказаться от проверки

Представители Нацполиции и ТЦК должны действовать согласно регламенту

Военнообязанному лицу необязательно иметь при себе бумажный военно-учетный документ, если у него есть электронная версия такого документа. По словам начальника мобилизационного отделения ТЦК и СП Владимира Богдановича, работники ТЦК проверяют данные такого лица через электронные реестры и таким образом сразу устанавливают всю необходимую информацию.

Соответствующее заявление Богданович сделал в эфире одесского телеканала. По словам должностного лица, соответствующую проверку сотрудники ТЦК могут провести и на улице.

"Представителем уполномоченным проверяется лицо или представителем ТЦК через регистраторов, имеющих право доступа к реестру и такого человека можно быстро установить. Подлежит ли она призыву по мобилизации, или у нее уточнены военно-учетные данные, или не уточнены, состоит ли она на учете и так далее. А также представители Нацполиции могут установить личность… Непосредственно может быть установлено лицо и на улицах города, есть для этого все средства технические и возможности", — сказал Богданович.

В случае если человек отказывается назвать свои имя, фамилию и отчество и не хочет предоставлять какие-либо документы, то представители ТЦК действуют согласно постановлению Кабмина №560.

"Уполномоченное лицо представляется, объясняет, что сейчас будет устанавливать данные. Лицо может отказаться или не отказаться. Если лицо не отказывается, его проверяют через ТЦК и СП и если лицо подтверждается, у него документы есть, то к нему претензий нет. Такое лицо отпускается", — сказал начальник мобилизационного отделения.

Если же лицо отказалось, то для этого есть представитель полиции, но уполномоченный от ТЦК должен представиться и выписать повестку.

"Лицо может отказаться от повестки или получить повестку и прийти добровольно, в определенный срок в ТЦК. Если же человек отказывается от получения повестки, составляется акт соответствующий. После этого, как сложился акт, представитель полиции в соответствии с Постановлением №560, на основании Кодекса Украины об админправонарушениях имеет полное право осуществить задержание такого человека для установления его личности и привлечения его к административной ответственности", — рассказал Богданович.

То есть, если человек отказывается предоставить свои данные и любые документы, работник полиции, входящий в группу оповещения, имеет право задержать такое лицо и доставить его в отделение полиции для того, чтобы выяснить все данные человека.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, какие процессы мобилизации хотят перевести в онлайн. Речь идет, например, об онлайн-обучении для воинов, получении отсрочки онлайн, онлайн-рекрутинге и так далее. Однако над вводом электронных повесток в "Резерв+" работа сейчас не ведется.