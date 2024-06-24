Залишилось менше місяця: які документи потрібні для оновлення даних в ТЦК чи ЦНАП

Змінити дані можна у "Резерв+"

В Україні 18 червня було запроваджено закон про мобілізацію, згідно з яким у військовозобов'язаних є 60 днів, аби оновити свої дані в ТЦК чи ЦНАПі. Персональну інформацію необхідно оновити до 16 липня цього року, беручі зі собою певний список документів.

Якщо військовозобов'язаний має право на відстрочку, то цей факт треба підтвердити певними документами. Які саме папірці потрібно надати ТЦК чи ЦНАПу, розповів адвокат Андрій Карпенко.

Для оновлення даних військовозобов’язані чоловіки повинні мати при собі такі документи:

паспорт громадянина України;

ідентифікаційний код;

військовий квиток або тимчасове посвідчення;

медичні документи;

довідку про освіту;

водійське посвідчення необхідне тільки у разі служби водієм.

Якщо особа має право на відстрочку від мобілізації, то при собі необхідно мати документи, які підтверджують цей факт.

Якщо оновлювати дані у застосунку "Резерв+", то треба звернути увагу на:

фактичну адресу проживання;

номери дійсних засобів зв’язку (номер мобільного телефону);

адресу електронної пошти (за наявності).

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в ТЦК з'явилась функція електронної черги. Ми розповіли, як можна онлайн записатись на прийом.