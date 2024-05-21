60 днів на оновлення даних: правозахисник розповів, що поки що не мають права робити ТЦК

Є важливий нюанс, на який варто звернути увагу

Згідно з новим законом про мобілізацію, військовозобов’язані повинні оновити свої дані до ТЦК протягом 60 днів, а поки цей строк не минув, працівники ТЦК не мають підстав примусово доставляти людину на оновлення. Однак йому все ж таки можуть вручити повістку.

Таку думку в ефірі "Київ24" висловив виконавчий директор Української Гельсінської спілки з прав людини Олександр Павліченко. За його словами, у повістці вже буде зазначено чіткіший строк, коли потрібно з’явитися до Територіального центру комплектування.

"Вони можуть лише вручити повістку на звірку цих персональних даних. Це може статися і тоді людина матиме певний конкретніший строк. Але це дублювання двох процедур — одна передбачена законом, про 60 днів, а друга процедура — це коли людина отримає повістку", — сказав Павліченко.

Він також нагадав, що в Україні існує три види повісток:

Повістка для уточнення даних;

Повістка на проходження військово-лікарської комісії;

"Бойова" повістка, яка видається вже для того, щоб людина була мобілізована.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що активіст та український військовий Роман Синіцин пояснив, чому чоловіки мають мобілізуватися.