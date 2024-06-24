Електронна черга у ТЦК: як працює ця функція (інструкція)

Така функція значно економить час військовозобов’язаного та самого ТЦК

Міністерство оборони спільно з командуванням Сухопутних військ ще у травні запустило електронну чергу. Таким чином, військовозобов’язаний може заздалегідь записатися в ТЦК.

Цей сервіс відкритий з 18 травня та доступний у всіх ТЦК та СП країни. Про це пише Факти ICTV.

Це значно полегшує завдання, адже військовозобов’язаному не потрібно витрачати час і стояти в чергах. Він може записатися онлайн та прийти у призначений час. Записатися на прийом до Територіального центру комплектування можна на сайті Міністерства оборони.

Як записатися онлайн

Спочатку необхідно вибрати ТЦК та СП, в якому ви перебуваєте на обліку;

Далі потрібно ввести персональні дані для запису — ПІБ, номер телефону, електронну адресу.

Після цього необхідно буде перевірити та підтвердити внесені дані

Потім отримати SMS-повідомлення з датою та часом запису.

Після електронного запису військовозобов’язаному необхідно буде в певний час прийти до ТЦК і СП і оновити особисті дані.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у додатку "Резерв+" запровадили нову функцію — електронний військовий квиток. Він є повним аналогом паперового, і тому військовозобов’язаним немає необхідності носити із собою зайвий документ.