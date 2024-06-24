"Війна справа молодих": волонтер Мирослав Гай про можливі зміни призовного віку

Хоча молодь має кращу фізичну підготовку та здатність до навчання, не варто недооцінювати потенціал старшого покоління

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки обговорює можливість зниження верхньої межі призовного віку в Україні до 50 років. Це питання знову постало на порядку денному.

"Телеграф" вирішив розібратися в цьому питанні. Чи справді молоді бійці покращать боєздатність армії та коли ми побачимо обов'язковий військовий вишкіл у ВНЗ читайте у повній версії статті "Зниження мобілізаційного віку до 20 та 50 років: військові експерти назвали плюси і мінуси".

Відомий волонтер і керівник благодійної організації "Фонд "Мир і Ко", учасник АТО Мирослав Гай прокоментував ситуацію. За його словами, хоча молодь має кращу фізичну підготовку та здатність до навчання, не варто недооцінювати потенціал старшого покоління.

"Для людей віком 50-60 років потрібен індивідуальний підхід. Багато хто з них має цінний досвід та навички, які можуть бути корисними у військовій службі", — зазначив Гай в розмові з "Телеграфом".

Експерт наголосив на важливості врахування професійних навичок та досвіду при мобілізації. Він вважає, що досвідчені фахівці можуть бути більш ефективними на певних посадах, ніж молодші колеги.

Гай також підкреслив, що мобілізація та служба за контрактом для осіб до 25 років ймовірно відбуватиметься лише за їхньою згодою, як і раніше.

Обговорення цього питання у Верховній Раді триває, остаточне рішення ще не прийнято.

Раніше "Телеграф" писав, коли та як працюватиме електронне бронювання від мобілізації.