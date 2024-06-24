"Война дело молодых": волонтер Мирослав Гай о возможных изменениях призывного возраста

Хотя молодежь имеет лучшую физическую подготовку и обучаемость, не стоит недооценивать потенциал старшего поколения

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности обсуждает возможность снижения верхнего предела призывного возраста в Украине до 50 лет. Этот вопрос снова встал на повестке дня.

"Телеграф" решил разобраться в этом вопросе. Действительно ли молодые бойцы улучшат боеспособность армии и когда мы увидим обязательную военную подготовку в вузе читайте в полной версии статьи "Снижение мобилизационного возраста до 20 и 50 лет: военные эксперты назвали плюсы и минусы" .

Известный волонтер и руководитель благотворительной организации "Фонд "Мир и Ко", участник АТО Мирослав Гай прокомментировал ситуацию. По его словам, хотя молодежь имеет лучшую физическую подготовку и обучаемость, не стоит недооценивать потенциал старшего поколения.

"Для людей в возрасте 50-60 лет нужен индивидуальный подход. Многие из них имеют ценный опыт и навыки, которые могут быть полезны в военной службе", — отметил Гай в разговоре с "Телеграфом".

Эксперт отметил важность учета профессиональных навыков и опыта при мобилизации. Он считает, что опытные специалисты могут быть более эффективными в определенных должностях, чем младшие коллеги.

Гай также подчеркнул, что мобилизация и служба по контракту для лиц до 25 лет, вероятно, будут происходить по-прежнему только по их согласию.

Обсуждение этого вопроса в Верховной Раде продолжается, окончательное решение еще не принято.

Ранее Телеграф писал, когда и как будет работать электронное бронирование от мобилизации.