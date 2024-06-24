Тісно комунікує з владою та ганяє за кордон: журналісти з’ясували, хто стоїть за Telegram-каналом "Джокер"

Адмін все заперечує

Квартира в елітному ЖК, дорогі автівки, кортежі та системні поїздки за кордон. Мова не про чергового високопосадовця. Журналісти-розслідувачі викрили особу власника каналу "Джокер" у Telegram, який останнім часом з особливою пристрастю відбілює усі дії влади й атакує український бізнес.

Раніше Михайло Подоляк, радник голови Офісу президента, неодноразово заявляв про те, що ОП не контролює Telegram-канали, але, як з’ясували журналісти з hromadske — це зовсім не так. Саме про це йдеться в розслідуванні журналістів.

Отже, знайомтеся, Роман Олександрович Кравець, 29 років — раніше співавтор каналу "Джокер", а нині, після усунення колишніх партнерів, одноосібний власник пабліку на майже 270 тис. підписників. "Джокер", за даними журналістів, активно комунікує з Офісом президента і саме у його пабліку часто розміщують необхідні матеріали співробітники Офісу.

Разом з тим, як стверджують розслідувачі, паблік відомий постійними нападами на український бізнес. За даними Forbes, основний дохід Джокера — медіа-атаки.

"Остання публічна історія сталася саме з компанією "Уклон". Джокер згадував службу таксі у своїх постах понад 320 разів. Абсолютна більшість – з жорсткою критикою сервісу. Героями десятків подібних дописів були також "Цитрус", "Стилус", "Техноїжак" та інші. Але у публічну площину конфлікт виніс тільки "Уклон". Компанія повідомила, що Джокер просив у них 200 тисяч доларів за припинення безкінечних атак", — йдеться у розслідуванні.

При цьому, адмін пабліка грає роль такого собі правдоруба. Він критикує бізнес, політиків та громадських діячів.

"Тим часом Петро Порошенко зараз направляється до кордону і буде намагатися здійснити черговий виїзд з України до своїх дітей у Лондон", — пише Джокер, сидячи на задньому сидінні свого Лексуса за 150 доларів дорогою у Саудівську Аравію.

І це не перебільшення, адже за час повномасштабного вторгнення в Україну, Кравець щонайменше п’ять разів виїжджав за кордон, де загалом пробув близько двох місяців. Наприклад, він відвідав бій Тайсона Ф'юрі й Олександра Усика, що відбувся 18-го травня у вищезгаданій Саудівській Аравії.

"Підстави для виїзду з України у витягах з бази прикордонників просто відсутні. А це може означати, що або Джокер не стоїть на військовому обліку у свої 29 років, або про те, що про його виїзд хтось просто дуже сильно попросив. Наше джерело в СБУ повідомило таке: "З мого досвіду, підставу виїзду не вносять, коли є прохання згори", — кажуть журналісти-розслідувачі.

Також Джокер постійно міняє автівки, одна дорожча за іншу. Перевагу віддає німецькому автопрому. Окрім власного Мерса за приблизно 50 тисяч доларів, у 2024 році Роман Кравець купив ще одну автівку — Lexus LX600. Коштує машина приблизно 150 тис. доларів.

Проживає Кравець в елітному ЖК "Чикаго", його сусіди — екс-голова Офісу президента Андрій Богдан і засновник компанії Saga Development забудовник Андрій Вавриш. На квартиру Джокер, вочевидь, ще не заробив, тому просто її знімає. Вартість оренди — близько 2 тис. доларів на місяць.

ЖК "Чикаго"

Пересувається адмін Telegram-каналу у супроводі чотирьох охоронців.

"Зазвичай такого рівня безпеки потребують високопосадовці або топи зі спецслужб, тобто ті, чия посада передбачає реальну загрозу для життя чи здоров'я. Але це охорона простого 29-річного власника Телеграм-каналу на 270 тисяч підписників. Питання тут тільки одне: для чого цей кортеж і охоронці? Це або захист від тих, кого він шантажує, або від думок про те, що сірий кардинал – голий і, можливо, насправді ні на що не впливає", — стверджують розслідувачі.

Журналістам вдалося з’ясувати, що час від часу, Кравець відвідує бізнес-центр "Парковий", де часто засідають за важливими державними справами нардепи зі "Слуги народу". І хоча радник голови ОП Михайло Подоляк заявляв, що Офіс президента не контролює Telegram-канали, джерела з партії зізналися в іншому.

"Різні знайомі і незнайомі між собою люди стверджують: Джокер комунікує з владою. Далі – пряма цитата одного з політиків: "Роман Кравець – необдарований інтелектом покидьок, що торгувався до швидких неофіційних грошей через замовні матеріали, у чому йому активно сприяли та сприяють окремі чинні та колишні політики й співробітники спецслужб", — йдеться у розслідуванні.

"Точно можу сказати, що цей ідіот Кравець називає Арахамію одним з найближчих своїх друзів. Ще кілька губернаторів. Для розуміння тих, з ким це опудало спілкується, він завжди робить скріни особистих листувань і при нагоді демонструє їх всім для підняття особистої ваги, якої просто не існує. Існує лише півметровий імбецил, якого з часом або скоротять ще більше через зламані ноги, або він зіллє всіх, з ким спілкується і спілкувався, і всіх, хто у нього розміщував і продовжує розміщувати замовні нісенітниці", — мовило джерело видання.

Розслідувачі відправили запити й в СБУ, і в УДО для того, аби зрозуміти, чи виділяли вони державну охорону власнику Телеграм-каналу, який вимагає гроші у бізнесу. Після цього, стежити почали вже за журналістами.

Історія становлення Кравця почалася ще у 2015 році у Чернігові, під час довиборів у Верховну Раду. Тоді в оточенні Геннадія Корбана з’явився 20-річний хлопець, який почав допомогати йому з різними інформаційними кампаніями. З часом він просочився у впливове оточення і перед зміною влади у 2019 році вже мав деякі зв'язки серед високопосадовців.

Відомо, що канал "Джокер" спершу створили відомий політик Геннадій Корбан та заступниця головного редактора проросійського видання "Страна.UA" Світлана Крюкова. Кравця взяли адміністратором. Крюкова і Корбан, за даними джерел, зберігали вплив на канал приблизно до 2021 року. Потім поступово Кравець відсторонив своїх партнерів від можливості впливати на контент.

Так Роман Кравець став одноосібним власником Джокера і саме тоді канал почав перетворюватися у рупор ОП. Зараз Джокер публікує пости з виправданням влади навіть в тому, що виправдати не можна.

Хвилює той факт, що скоро Кравець може опинитися у Верховній Раді і стати одним із депутатів. Нещодавно до Верховної Ради зайшов номер 147, Микола Татарин. Роман Кравець у списках "Слуг народу" – 153.

"Тому, дорогі друзі, невдовзі ми, ймовірно, зможемо побачити серед новоспечених депутатів нове молоде обличчя, яке за маскою Джокера приховує підкилимні ігри, маніпуляції та заробіток дуже брудних грошей", — стверджують журналісти.

Варто зауважити, що сам Кравець все заперечує. Так, він переконував журналістів, що давно продав канал невідомим людям (докази надати не зміг), а за кордон їздить, бо нібито визнаний непридатним для армії. Також Кравець повідомив журналістам, що вся його охорона приватна, проте не надав hromadske договір з охоронною компанією.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те нове розслідування Bihus: детально пояснили, хто такий Юрій Голик і хто зливав йому дані з НАБУ.