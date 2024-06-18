НАБУ взялося за заступника генпрокурора України Вербицького: вивчать статки після гучного розслідування

Рівень життя заступника генпрокурора та його супутниці життя не відповідає доходам

Національне антикорупційне бюро України розпочало розслідування проти заступника генпрокурора України Дмитра Вербицького. На тлі вкрай розкішного життя його підозрюють у незаконному збагаченні.

Про це повідомили у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі, передає "Радіо Свобода". Вербицький може потрапити за ґрати до 10 років.

Кримінальне провадження було зареєстровано 13 травня, через тиждень після того, як "Схеми" опублікували матеріал про розкішне життя Дмитра Вербицького. Наразі детективи НАБУ проводять досудове розслідування.

"Факти, оприлюднені у програмі журналістських розслідувань "Схеми" (Радіо Свобода) щодо можливого незаконного збагачення заступника генерального прокурора є предметом досудового розслідування у кримінальному провадженні, розпочатому детективами Національного антикорупційного бюро України 13.05.2024 за ознаками 368-5 КК України", – повідомили у пресслужбі.

Санкції цієї статті передбачають позбавлення волі на строк від 5 до 10 років із позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Раніше журналісти "Схем" опублікували два розслідування: у першій частині вони розповіли про самого Вербицького, а в другій — про його супутницю Христину Ільницьку. Заступник генпрокурора України оселився в елітному котеджному містечку "Коник" у Києві. Його племінник за дорученням для одеського бізнесмена купив тут таунхаус майже за 2 млн гривень, що у шість разів нижче за реальну ринкову вартість. Їздить заступник генпрокурора на авто за 4 млн гривень.

Його супутниця Крістіна Ільницька нещодавно стала власницею салону краси, 3-поверхового котеджу в тому ж "Конику" та новенького Porsche. Загальна вартість покупок щонайменше 52 млн гривень, у той час, як офіційний зареєстрований дохід Ільницької за останні 10 років трохи більше за 360 тисяч гривень.

Також "Телеграф" розповідав про те, що обраниця Саакашвілі живе в елітній квартирі у Києві, до якої переїхала нещодавно. Квартира дісталася від експрезидента Грузії.