Тендер на відновлення Херсонщини отримала компанія, пов’язана з місцевою владою: розслідування Bihus.Info (відео)

Журналісти-розслідувачі встановили подробиці

У Херсонській області сотні мільйонів гривень на відновлення школи та сільської ради у двох населених пунктах віддали компанії, пов’язаній із нещодавно призначеним заступником голови місцевої обласної військової адміністрації, який і відповідає за відновлення в області. Крім того, журналісти знайшли зв’язки цієї фірми з "Великим будівництвом" та скандальним екс-заступником голови Національної поліції Дмитром Тишлеком.

Як встановили журналісти-розслідувачі з Bihus.Info, тендер на реконструкцію школи у Високопілля більш ніж на 130 мільйонів гривень виграла компанія "Глобал Білд Інжиніринг". Це тернопільська фірма, яка раніше займалася локальними підрядами і, за повідомленнями ЗМІ, мала зв’язки з місцевою владою.

З кінця 2023 року "Глобал Білд Інжиніринг" почав працювати в Херсонській області. За інформацією джерел Bihus.Info, її придбала група бізнесменів, які раніше займалися автошляхами на сході України.

"Це може підтверджуватися зміною директора фірми – ним на початку 2024-го став Олександр Сєнченко з Донеччини, який раніше очолював "Першу українську дорожньо-будівельну компанію". Паралельно із школою у Високопіллі, компанія також отримала ще одне замовлення – на відбудову селищної ради у Великій Олександрівці за майже 90 мільйонів гривень", — зазначають розслідувачі.

Зазначається, що трохи пізніше ця фірма отримала замовлення на утримання автошляхів у Херсонській області за ще майже 70 мільйонів гривень. Згідно з тендерними документами, техніку переможець планує орендувати, зокрема, у компанії "Донбасвугіллябуд". Її власниця — Анна Самойленко, дружина заступника голови Херсонської ОВ Антона Самойленка, який займається в області відновленням. Його призначення у 2023 році збіглося з "заходом" "Глобал Білд Інжинірингу" на херсонські тендери.

Заступник голови Херсонської ОВ у коментарі Bihus.info не спростовував інформацію журналістів. При цьому він заявив, що знає представників багатьох компаній, які виграють торги в області.

Журналістам вдалося встановити й інші цікаві зв’язки "Глобал Білд Інжиніринг". Так, співвласниками Першої української дорожньо-будівельної компанії, яку раніше очолював новий директор переможця тендеру, є Віктор Коркішко та Олександр Гарбуз. Вони є співвласниками будівельних компаній, які реалізовували програму "Велике будівництво" у Донецькій, Київській та Херсонській області.

Одним з їхніх партнерів якийсь час була також Наталія Нечепоренко – близька подруга скандального ексзаступника голови Нацполу Дмитра Тишлека. Раніше Bihus.Info встановив, що Тишлек довгий час жив у елітному маєтку під Києвом, записаному на Нечепоренка, а також те, що ця родина є партнером відомого російського кримінального авторитету.

Як повідомляв "Телеграф", колишнього заступника голови Національної поліції України Дмитра Тишлека фактично "відмазали" від покарання у справі про цінні подарунки. Національне агентство із запобігання корупції (НАЗК) викрило Тишлека в тому, що йому надавали право безоплатного проживання в чужих розкішних приміщеннях, що дорівнює цінним подарункам – проте Печерський суд Києва вирішив, що все законно, встановило розслідування Bihus.Info.