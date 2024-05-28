Поспішав на побачення: прикордонники затримали іноземця, який намагався вплав потрапити до України (фото)

На українському березі річки його чекав прикордонний наряд

Іноземець, якому заборонили вʼїзд в Україну на 5 років через порушення правил перебування у державі, намагався перетнути кордон незаконним шляхом, перепливши катастрофічно обмілівшу річку Дністер. Його затримали прикордонники та зʼясували мотиви.

Як виявилось, громадянин Молдови мав побачення з українкою, на яке й поспішав. Про це повідомляють у Могилів-Подільському прикордонному загоні.

"Прикордонники затримали іноземця, який намагався вплав потрапити на побачення до української нареченої. Під час попереднього візиту в Україну громадянин Молдови порушив правила перебування, за що його було притягнуто до адмінвідповідальності. Також йому заборонили в’їзд в Україну на п’ять років. Іноземець не став чекати п’ять років, адже в Україні має наречену", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 26-річний іноземець вплав перетнув річку Дністер з Молдови в Україну. Однак на українському березі річки чоловіка чекала не його наречена, а прикордонний наряд.

Річка Дністер на мапі

Тепер, наголошують прикордонники, іноземцю доведеться відповідати перед законом за ст. 204-1 "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України" КУпАП та за ст. 203-1 "Невиконання рішення про заборону в’їзду в Україну" КУпАП. Також йому продовжили термін заборони в’їзду в Україну ще на десять років.

Раніше "Телеграф" писав, що у гірській річці Тисі вже потонули 30 чоловіків, та це не заважає деяким продавати послуги "провідника", а іншим ― користуватись ними. Прикордонники 20 травня зупинили чоловіка, який намагався переплисти водойму на гумовій камері.