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Поспішав на побачення: прикордонники затримали іноземця, який намагався вплав потрапити до України (фото)

Автор
Юлія Крутякова Юлія Крутякова
Дата публікації
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Автор
Кордон між Україною та Молдовою по річці Дністер Новина оновлена 28 травня 2024, 13:51
Кордон між Україною та Молдовою по річці Дністер. Фото twitter.com

На українському березі річки його чекав прикордонний наряд

Іноземець, якому заборонили вʼїзд в Україну на 5 років через порушення правил перебування у державі, намагався перетнути кордон незаконним шляхом, перепливши катастрофічно обмілівшу річку Дністер. Його затримали прикордонники та зʼясували мотиви.

Як виявилось, громадянин Молдови мав побачення з українкою, на яке й поспішав. Про це повідомляють у Могилів-Подільському прикордонному загоні.

"Прикордонники затримали іноземця, який намагався вплав потрапити на побачення до української нареченої. Під час попереднього візиту в Україну громадянин Молдови порушив правила перебування, за що його було притягнуто до адмінвідповідальності. Також йому заборонили в’їзд в Україну на п’ять років. Іноземець не став чекати п’ять років, адже в Україні має наречену", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 26-річний іноземець вплав перетнув річку Дністер з Молдови в Україну. Однак на українському березі річки чоловіка чекала не його наречена, а прикордонний наряд.

Річка Дністер на мапі

Тепер, наголошують прикордонники, іноземцю доведеться відповідати перед законом за ст. 204-1 "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України" КУпАП та за ст. 203-1 "Невиконання рішення про заборону в’їзду в Україну" КУпАП. Також йому продовжили термін заборони в’їзду в Україну ще на десять років.

Раніше "Телеграф" писав, що у гірській річці Тисі вже потонули 30 чоловіків, та це не заважає деяким продавати послуги "провідника", а іншим ― користуватись ними. Прикордонники 20 травня зупинили чоловіка, який намагався переплисти водойму на гумовій камері.

Теги:
#Україна #Молдова #Дністер #ДПСУ