На Закарпатті три десятки українців на вантажівці прорвали кордон: речник ДПСУ розповів подробиці (фото)

Прикордонники проводять перевірку

У неділю, 9 червня, в Закарпатській області група з 32 громадян України незаконно перетнула державний кордон з Угорщиною. Це їм вдалося зробити на вантажівці.

Про це в коментарі "Телеграфу" розповів речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко. За його словами, на даний час проводиться вся необхідна перевірка щодо незаконного перетину кордону групою осіб з залученням транспортного засобу на ділянці Мукачівського загону.

Речник повідомив, що рух вантажівки, на якій проглядалися військові номерні знаки, в бік кордону через поле було зафіксовано за допомогою технічних засобів контролю за місцевістю. За його словами, група реагування виявила сліди автомобіля в бік суміжної країни. Водночас Демченко наголосив, що в ході перевірки не встановлено приналежність автомобіля до військових формувань.

Він зазначив, що надалі представники Угорщини повідомили про виявлення ними транспортного засобу та затримання 32 громадян України. Окрім цього, за словами речника, українські прикордонники затримали кількох осіб, які можуть бути причетними до незаконного переміщення через кордон цих осіб, з ними проводяться фільтраційно-перевірочні заходи.

"Як бачимо, протиправні елементи не полишають спроб з незаконного переміщення осіб через кордон. Натомість самі порушники користуються послугами злочинних організованих груп, які обіцяють їм сприяння за чималі суми коштів", — заявив Демченко.

Своєю чергою журналіст Віталій Глагола повідомив, що інцидент стався на ділянці кордону "Косино" та "Велика Бийгань" в районі 225-го прикордонного знаку. За його словами, відеокамери зафіксували, що вантажівка ГАЗ-66 з чорними військовими номерами "4736 А1" рухалась з польової дороги через поле в напрямку кордону.

Глагола зазначив, що згодом автомобіль був знайдений на угорському боці, а всі пасажири його покинули. Пізніше угорська поліція повідомила про затримання 32 осіб на околиці села Барабаш.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" робив добірку найбільш смішних спроб перетнути кордон. Порушники одягали дивні костюми або використовували невідповідне знаряддя.