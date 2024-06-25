Фейковий чи справжній співробітник ТЦК перед вами: військовий аналітик пояснив, як відрізнити камуфляж

Можна сміливо сумніватися у кількох випадках

З огляду на те, що в Україні на законодавчому рівні не врегульовано правила носіння камуфляжу, у формі можна зустріти не лише тих, хто належить до військової сфери. Так з’являються фейкові співробітники ТЦК, які просять документи у чоловіків.

І вирішити це питання можна лише на законодавчому рівні. Але військовий оглядач Олександр Коваленко пояснив, як поки що орієнтуватися цивільним.

"В Україні в 2014 році склалася ситуація, що значну частину екіпірування солдатам спочатку, зараз частково, але закуповували волонтери. І, що в 2014-му, що в 2024-му, піксель можна вільно купити на будь-якому ринку… Особливо 2024-й, коли переодягненими в камуфляжі можуть бути не просто місцеві братки-борцухи, що нудьгують за 1990-м, а й диверсійні групи. На мій погляд, посилення носіння військової форми і камуфляжу з нею схожою, не військовими, у воєнний час має бути гранично жорстким!" — пише Коваленко.

Він зазначає, що потрібно запам’ятати таке, щоб не стати жертвами "розлучення":

документи можуть вимагати до перевірки лише поліцейські, які супроводжують працівників ТЦК;

співробітники ТЦК – це кадрові військові з відповідним званням. Звання та ранг відображені на погоні, що розміщується на грудях статутного однострою. Для особливо уважних, погонів може розміщувати і рід військ, до яких належить військовослужбовець;

ви маєте право попросити співробітника ТЦК представитися та пред’явити документ, що підтверджує його особу та звання. Співробітник ТЦК може забути наліпити погон, ми всі люди, але посвідчення він не забуде, перед виходом на роботу;

Отже, як зазначає Коваленко, якщо до вас підходить бородатий спортсмен, в axiles чи DOUBLE TWILL із "голими" липучками і, що там вимагає, то можна сміливо сумніватися в його приналежності до військових, особливо, якщо він відмовиться показати посвідчення.

Камуфляжний костюм DOUBLE TWILL

Камуфляжний костюм axiles

Він також підкреслив, що врегулювання носіння камуфляжу цивільними має відбуватися на найжорстокішому законодавчому рівні.

Раніше "Телеграф" писав, що Кабмін вирішив встановити форму службового посвідчення, яке представник, призначений наказом керівника для вручення повісток, зобов’язаний пред’явити на вимогу громадянина при врученні повістки.