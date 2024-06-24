Просто так вручити повістку не можуть: яке посвідчення мають показувати працівники ТЦК

Мають показувати на вимогу громадянина

В Україні продовжує діяти обов'язкова мобілізація усіх військовозобов'язаних, під час якої працівники територіальних центрів комплектування (ТЦК) вручають повістки. Перш ніж це зробити, вони мають пред'явити відповідне посвідчення.

Згідно з постановою Кабінету міністрів України №560 на вимогу громадянина під час вручення повістки військком має підтвердити свої повноваження.

За словами нардепа Тараса Мельничука, уряд вніс зміни у Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період, тобто, постанови.

Він зауважив, що Кабмін вирішив встановити форму службового посвідчення, яке представник, призначений наказом керівника для вручення повісток, зобов'язаний пред'явити на вимогу громадянина під час вручення повістки.

"Закріплено, що таке посвідчення дійсне на території адміністративно-територіальної одиниці, на яку поширюється юрисдикція відповідної місцевої державної адміністрації (військової адміністрації), головою (начальником) якої видано посвідчення, у разі предʼявлення паспорта громадянина України (посвідчення офіцера, військового квитка)", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Міноборони розповіли, чи зможе ТЦК надсилати електронні направлення на військово-лікарську комісію (ВЛК) через застосунок "Резерв+". Відомо, що користувач власноруч зможе його отримати за власним бажанням. У Міністерстві планують оцифрувати якмога більше мобілізаційних процесів.

Також люди, яких в Україні можуть забронювати підприємства, все одно мають оновлювати свої дані до ТЦК та СП. Щобільше, їх можуть викликати спеціально для цього.

Раніше "Телеграф" писав про те, що буде, якщо ТЦК зупинили на вулиці, а документів при собі немає та чи можна відмовитися від перевірки.