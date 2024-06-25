Фейковый или настоящий сотрудник ТЦК перед вами: военный аналитик объяснил, как отличить по камуфляжу

Можно смело сомневаться в нескольких случаях

В силу того, что в Украине на законодательном уровне не урегулированы правила ношения камуфляжа, в форме можно встретить не только тех, кто принадлежит к военной сфере. Так даже появляются фейковые сотрудники ТЦК, которые просят документы у мужчин.

И решить этот вопрос можно только на законодательном уровне. Но военный обозреватель Александр Коваленко объяснил, как пока ориентироваться гражданским.

"В Украине в 2014 году сложилась ситуация, что значительную часть экипировки солдатам изначально, сейчас частично, но закупали волонтёры. И, что в 2014-м, что в 2024-м, пиксель можно свободно купить на любом рынке…Особенно 2024-й, когда переодетыми в камуфляж могут быть не просто местные братки-борцухи, скучающие по 1990-м, но и диверсионные группы. На мой взгляд, ужесточение ношения военной формы и камуфляжа с ней схожей, не военными, в военное время, должно быть предельно ужесточено!" — пишет Коваленко.

Он отмечает, что нужно запомнить следующее, чтобы не стать жертвами "развода":

документы могут требовать к проверке только полицейские, сопровождающие сотрудников ТЦК;

сотрудники ТЦК это кадровые военные с соответствующим званием. Звание и ранг отражены на погоне, размещающемся на груди уставного одностроя. Для особо внимательных, погон может размещать и род войск, к которым относится военнослужащий;

вы имеете право попросить сотрудника ТЦК представиться и предъявить документ, подтверждающий его личность и звание. Сотрудник ТЦК может забыть налепить погон, все мы люди, но удостоверение он не забудет, перед выходом на работу;

Следовательно, как отмечает Коваленко, если к вам подходит бородатый спортсмен, в axiles или DOUBLE TWILL с "голыми" липучками и, что-то там требует, то можно смело сомневаться в его принадлежности к военным, особенно, если он откажется показать удостоверение.

Камуфляжный костюм DOUBLE TWILL

Камуфляжний костюм axiles

Он также подчеркнул, что урегулирование ношения камуфляжа гражданскими, должно проходить на жесточайшем законодательном уровне.

Ранее "Телеграф" писал, что Кабмин решил установить форму служебного удостоверения, которое представитель, назначенный приказом руководителя для вручения повесток, обязан предъявить по требованию гражданина при вручении повестки.