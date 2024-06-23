Якщо ТЦК порушує ваші права: куди звертатись зі скаргами, розповіли у ЗСУ

Цю проблему можна і потрібно вирішувати

Військовозобов’язані чоловіки повинні носити при собі військово-обліковий документ та показувати його на вимогу співробітника територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СК). Проте якщо останній порушує ваші права та здійснює протиправні дії, варто подати скаргу.

Щоб унеможливити зловживання в ТЦК та СП і побудувати якісну систему зворотного зв’язку, запустили спеціальні контактні номери телефонів. Зателефонувавши за номером, який визначений для вашого регіону, можна залишити скаргу. Ці номери опублікувала пресслужба Сухопутних військ Збройних сил України (ЗСУ).

Куди скаржитись на ТЦК

"Ми прагнемо побудувати якісну систему зворотного звʼязку та оперативно реагування на будь-які проблеми та зловживання в ТЦК та СП. Для цього в кожному ОТЦК та СП визначені контактні номери телефонів", — йдеться у повідомленні.

У Сухопутних військах зазначили, що усі номери оновили за єдиним стандартом. Вони починаються на (066)-033. Винятком є номери телефонів Полтавського та Сумського ОТЦК та СП — (066)-032. Пресслужба також вказала час роботи кожного центру.

"Відтак просимо усіх, хто стикається з протиправними діями військовослужбовців ТЦК та СП, має питання щодо мобілізації та військового обліку у своєму регіоні, звертатися [за номерами — ред.]", — йдеться у повідомленні.

Окрім цього, є ще гаряча лінія Командування Сухопутних військ ЗСУ. Номер — 0 800 301 937.

Зазначимо, що на зловживання співробітниками ТЦК звернули увагу в Раді. Це пов’язано зі скандалами та резонансними затриманнями громадян. Депутати хочуть обмежити повноваження ТЦК.

Наразі це лише ініціатива. Про неї почали активно говорити у середині червня 2024 року. Проте досі ніяких конкретних пропозицій озвучено не було.

Раніше "Телеграф" повідомляв, чи можуть направляти на ВЛК через "Резерв+". У Міноборони дали чітку відповідь на це запитання.