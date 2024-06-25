"Сподіваємося побачити їх за ґратами": Зеленський потужно відреагував на ордери на арешт Шойгу та Герасимова

Дане рішення демонструє, що жодне військове звання чи двері кабінетів не можуть захистити російських злочинців від відповідальності

Президент України Володимир Зеленський відреагував на новину про видачу ордерів на арешт секретаря Ради безпеки Росії Сергія Шойгу та начальника Генштабу Валерія Герасимова. Він наголосив, що правосуддя для кожного військового злочинця неминуче.

Відповідну посаду було опубліковано у Telegram-каналі Зеленського у вівторок, 25 червня. За словами глави держави, вони обоє звинувачуються у скоєнні жахливих злочинів проти цивільних осіб в Україні під час бомбардувань критичної громадянської інфраструктури в Україні.

"Кожен злочинець, причетний до планування та виконання цих ударів, повинен знати, що правосуддя буде скоєно. І ми сподіваємось побачити їх за ґратами", — вважає Зеленський.

Він додав, що це рішення є чітким свідченням того, що правосуддя для злочинців неминуче. Воно також демонструє, що жодне військове звання чи двері кабінетів не можуть захистити російських злочинців від відповідальності.

"Ми з нетерпінням чекаємо на подальші ордери на арешт, щоб позбавити Росію відчуття безкарності. Відчуття, яке десятиліттями підживлювало російські злочини. Відповідальність — це єдиний спосіб покласти їм кінець", — підсумував президент.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у березні 2023 року МКС видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна. Крім нього, орден на арешт був виданий на ім’я "уповноваженої з прав дитини" Марії Львової-Бєлової. Вона є відповідальною за депортацію дітей із окупованих територій України.