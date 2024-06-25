"Надеемся увидеть их за решеткой": Зеленский мощно отреагировал на ордеры на арест Шойгу и Герасимова

Данное решение демонстрирует, что ни одно воинское звание или двери кабинетов не могут оградить российских преступников от ответственности

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на новость о выдаче ордеров на арест секретаря Совета безопасности России Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова. Он подчеркнул, что правосудие для каждого военного преступника неизбежно.

Соответствующий пост был опубликован в Telegram-канале Зеленского во вторник, 25 июня. По словам главы государства, они оба обвиняются в совершении ужасных преступлений против гражданских лиц в Украине в ходе бомбардировок критической гражданской инфраструктуры в Украине.

"Каждый преступник, причастный к планированию и выполнению этих ударов, должен знать, что правосудие будет совершено. И мы надеемся увидеть их за решеткой", — считает Зеленский.

Он добавил, что данное решение — это четкое свидетельство того, что правосудие для преступников неизбежно. Оно также демонстрирует, что ни одно воинское звание или двери кабинетов не могут оградить российских преступников от ответственности.

"Мы с нетерпением ждем дальнейших ордеров на арест, чтобы лишить Россию ощущения безнаказанности. Ощущение, которое десятилетиями подпитывало российские преступления. Ответственность – это единственный способ положить им конец", — подытожил президент.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в марте 2023 года МУС выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина. Помимо него орден на арест был выдан на имя "уполномоченной по правам ребёнка" Марии Львовой-Беловой. Она является ответственной за депортацию детей с оккупированных территорий Украины.