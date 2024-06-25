У ТЦК ходити не обов’язково: отримати військовий квиток із QR-кодом тепер можна в ЦНАПі, що для цього потрібно

Українцям розповіли, що і як потрібно зробити, щоб отримати документ із QR-кодом

Військовозобов’язані українці з 25 червня можуть отримати військово-обліковий документ із QR-кодом після оновлення даних у ТЦК. Зробити це можна у будь-якому ЦНАПі України.

Про це повідомили у Міністерстві цифрової трансформації України. Також громадянам докладно пояснили, як працюватиме QR-код, за яким перевірятимуть дійсність військово-облікового документа.

"Безплатно, без черг та відвідування територіальних центрів комплектування. Документ сформується, якщо в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів є вся необхідна інформація про заявника", — зазначили у Мінцифри.

Щоб отримати код, військовозобов’язаний громадянин чи громадянка України має прийти до ЦНАПу та надати актуальні персональні дані. Після того, як дані будуть підтверджені, адміністратор внесе їх в електронну систему і вони автоматично підтягнуться в "Оберіг". За бажанням, адміністратор ЦНАП може роздрукувати військово-обліковий документ або відправити його у PDF-форматі на електронну пошту. Юридична сила паперового документа така сама, як і в його електронної версії.

Якщо військовозобов’язаний раніше вже отримав виписку з печаткою та підписом про уточнення даних, то може повторно звернутися до ЦНАПу та отримати новий QR-код. Термін дії документа – 1 рік з моменту формування.

"Уточнення військово-облікових даних та отримання QR-коду в ЦНАПі в середньому триває до 15 хвилин. Заощаджуйте свій час і виконуйте норму закону за лічені хвилини", — додали в міністерстві.

Знайти найближчий ЦНАП можна онлайн на мапі.

Також "Телеграф" розповідав про те, як працює електронна черга у ТЦК. Це значно полегшує завдання, адже військовозобов’язаному не потрібно витрачати час і стояти в чергах.