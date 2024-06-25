Збільшення терміну оновлення даних у ТЦК: у Міноборони різко змінили позицію

Склалась дивна ситуація

Нардеп Володимир Ар’єв заявив, що Міністерство оборони підтримало ініціативу продовження терміну оновлення даних військовозобов’язаними з 60 до 150 днів. Проте пізніше "Українська правда" повідомила, що Рустем Умєров не підтримав цей законопроєкт.

Про підтримання ініціативи народний депутат Володимир Ар’єв написав у фейсбуці. Саме він є автором цього законопроєкту разом з колегами.

"Міноборони підтримує мій з колегами законопроєкт про продовження на 90 днів терміну оновлення даних військовозобов’язаними", — написав Ар’єв.

Документ, який опублікував Ар’єв

Документ оприлюднений у системі електронного документообігу. На сайті Верховної Ради України з’явилась картка законопроєкту №11305.

Карточка законопроєкту №11305

Проте "Українська правда" пише, що Міноборони не підтримало продовження терміну оновлення даних. Журналісти посилаються на лист міністра Рустема Умєрова Верховній Раді від 25 червня 2024 року. Зазначимо, що той документ, який опублікував нардеп, датується 24.06.2024 . У Міністерстві оборони різко змінили думку та попросили залишити попередній документ без розгляду.

Лист Умєрова Верховній Раді

Зазначимо, що за новим законом про мобілізацію, усі чоловіки віком від 18 до 60 років повинні оновити свої дані до 16 липня. Це можна зробити у ТЦК, ЦНАПі або через застосунок "Резерв+". До вказаної дати чоловіків не можуть примусово доставляти у ТЦК. Якщо законопроєкт набуде чинності, то у чоловіків буде ще три місяці на оновлення даних. Тобто, вони зможуть це зробити до середини жовтня.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що деякі експерти вважають вигідним зниження мобілізаційного віку до 20 та 50 років. Цей крок буде досить ефективним для економіки України. Ця тема викликала жваві обговорення.

Чутки про зниження верхньої планки довелось коментувати нардепам. Веніславський сказав, що нардепи не обговорювали цю ініціативу офіційно на засіданні. Проте у кулуарах це запитання на слуху. Цю ж тему прокоментував його колега.