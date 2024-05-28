Вихід "Суспільного" з телемарафону: з’явилися скандальні подробиці щодо "гарантій" від РНБО

Ситуація виглядає дивно

Тиждень тому Національна громадська телерадіокомпанія України "Суспільне" заявила про свій вихід із тіла марафону "Єдині новини". Мовник не одержав від Ради національної безпеки письмових гарантій присутності в ефірі Першого національного телеканалу, як повідомляв про це у день виходу.

"Рада не надавала письмові гарантії, зазначені у Вашому запиті", — сказано у відповіді РНБО на запит "Українських Новин".

Водночас голова Наглядової Ради НСТУ Світлана Остапа у своєму анонсі самостійного мовлення Суспільного у рамках телемарафону повідомляла про отримання письмових гарантій, що "ми робимо все законно".

Своєю чергою, голова парламентського комітету зі свободи слова Ярослав Юрчишин, писав, що "РНБО запевняє, що мовлення Суспільного надалі відбуватиметься із забезпеченням інформаційної безпеки. Радий, що всі учасники діалогу змогли порозумітися". Він також дякував РНБО за "конструктивну позицію".

Шеф-редактор "Детектор-медіа" Наталія Лігачова також повідомляла у Facebook про отримання письмових гарантій від РНБО, що "Суспільне" не "посунуть" з мовлення на Першому каналі.

"Головне тепер: щоб не тільки не посунули з ефіру Першого – письмові гарантії від РНБО з цього приводу отримані. Але щоб не перекрили фінансування на 2025 рік. Але тут, сподіваюся, жорстко стоятимуть за Суспільне не лише наша медіаспільнота, а й західні партнери. Адже і для України, і для Заходу нормальне функціонування Громадського мовника – одна з умов нашого шляху до Євросоюзу", — писала вона.

Нагадаємо, Національне громадське телебачення України (НСТУ) 21 травня заявило, що в рамках марафону "Єдині новини #UАразом" вироблятиме власну частину інформаційного марафону, який транслюватиметься на загальнонаціональному телеканалі Перший.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що телемарафон потрапив до звіту Держдепу США про порушення прав людини в Україні. Серед іншого у звіті повідомляється, що ЗМІ та журналісти, які критикують українську владу, опинилися "за бортом" через загрозу національній безпеці. Це прокоментував прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, заявивши, що питання про припинення роботи телемарафону не стоїть.