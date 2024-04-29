"Частина роспропаганди або корисні ідіоти": Лещенко проїхався по всім, хто критикує єдиний телемарафон

Російська пропаганда працює і вдень і вночі

Джерело верифікованої інформації, а не російських фейків. Саме так назвав телемарафон "Єдині новини" радник керівника Офісу Президента Сергій Лещенко, попри те, що згідно з даними соціологічного опитування, довіра до телемарафону падає кожного місяця.

Відповідну заяву Лещенко зробив, власне, в етері телемарафону. Зауваживши, що будь-які спроби дискредитувати телемарафон грають на руку російської пропаганди.

"Телемарафон створений для того, щоб бути джерелом верифікованої інформації, а не фейків. Зрозуміло, що один з методів боротьби Росії проти України – це дискредитація джерел, які надають верифіковану інформацію, інформацію без хайпу. Власне кажучи, частина російської інформаційної війни Росії проти України ведеться шляхом дискредитації марафону. Розуміючи, що якщо не буде марафону, то виникне медіахаос, а в таких умовах значно легше послабити суспільство внутрішньо перед російською агресією. Це треба усвідомлювати", — заявив Лещенко.

За словами Лещенка, будь-які заяви українських політиків щодо припинення трансляції телемарафону співзвучні з російською пропагандою.

"Тут уже питання до спецслужб, чому українські політики повторюють цей вкид? Вони є частиною російської пропаганди чи корисними ідіотами – людьми, яких опоненти використовують у своїх цілях", – заявив радник керівника ОП.

Крім того, за словами радника керівника Офісу президента, нині росіяни активно розхитують тему легітимності Володимира Зеленського. Нагадаємо, в травні спливають його повноваження, а проводити вибори під час війни забороняє Конституція. Росіяни активно користуються цим і продовжують робити різні вкиди, щоб посіяти ворожнечу всередині країни.

"На жаль, деякі українські доморощені діячі люблять підхоплювати цей наратив, повторюючи російську пропаганду. Це ще один привід задуматися над інформаційною безпекою всередині країни", – додав Лещенко.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що український телемарафон потрапив у звіт Держдепу США про порушення прав. Зокрема, у звіті йдеться про те, що телемарафон дотримується урядової лінії у висвітленні війни.