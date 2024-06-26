Мінлива хмарність панує у Києві: чи задощить у місті до кінця робочого тижня

Чи потрібні в ці дні парасольки?

До столиці України прийшла комфортна погода. Вона має протриматись до кінця робочого тижня.

Інколи над містом плаватимуть хмари, але дощу вони точно не принесуть. Про це повідомили у Meteofor

Протягом 26 червня, у середу, у місті переважатиме сонце та тепло. Повітря вдень прогріється до +27 градусів. Вночі термометри показували +16 градусів. Максимальні пориви вітру прогнозуються лише в денний час — помірні 6 м/с.

У другій половині 27 червня передбачається мінлива хмарність. Вдень показники на термометрах сягатимуть до +29 градусів, а вночі температура опуститься до +18 градусів. Вітри цього дня не перевищать помірних 6 м/с.

У п'ятницю, 28 червня, погода також буде схожа на ту, що була в попередні дні. Денна температура триматиметься на межі +29 градусів, а вночі опуститься до +18 градусів. Протягом четверга сила вітрів коливатиметься від тихих 1 м/с до слабких 5 м/с.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як спастись від спеки влітку за допомогою єгипетського способу. Він необхідний тоді, коли немає кондиціонера.