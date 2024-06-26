Переменная облачность в Киеве: задождит ли в городе до конца рабочей недели

Нужны ли в эти дни зонтики?

В столицу Украины пришла комфортная погода. Она должна продержаться до конца рабочей недели.

Иногда над городом будут плавать тучи, но дождя они точно не принесут. Об этом сообщили в Meteofor

В течение 26 июня в среду в городе будет преобладать солнце и тепло. Воздух днем прогреется до +27 градусов. Ночью термометры показывали 16 градусов. Максимальные порывы ветра прогнозируются только в дневное время – умеренные 6 м/с.

Во второй половине 27 июня ожидается переменная облачность. Днем показатели на термометрах будут достигать +29 градусов, а ночью температура опустится до +18 градусов. Ветры в этот день не превысят умеренных 6 м/с.

В пятницу, 28 июня, погода также будет похожа на ту, что была в предыдущие дни. Дневная температура будет держаться на грани +29 градусов, а ночью опустится до +18 градусов. В течение четверга сила ветров будет колебаться от тихих 1 м/с до слабых 5 м/с.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как спастись от жары летом с помощью египетского способа. Он необходим тогда, когда нет кондиционера.