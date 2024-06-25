Опадів не передбачається: наскільки прогріється Київ найближчими днями

Денна температура тільки підвищиться

У столиці України продовжує триматись невелика похмурість та суха погода. Така синоптична ситуація прогнозується до четверга включно.

Інколи варто готуватись до свіжих вітрів, 8-9 м/с. Про це повідомили у Meteofor.

Протягом 25 червня, у вівторок, на небі плаватимуть хмари, але дощу не передбачається. Повітря вдень прогріється до +25 градусів. Вночі термометри показували +16 градусів. Найбільші пориви вітру прогнозуються протягом дня-пізнього вечора — свіжі 8-9 м/с.

Середа, 26 червня, принесе у місто переважно сонячну погоду, лише у денний час очікується невелика хмарність. У денний час показники на термометрах сягнуть до +26 градусів, а вночі температура опуститься до +16 градусів. У цей день вітри не перевищать помірні 6 м/с.

Наступного дня, 27 червня, також не варто готуватись до сильної хмарності. Температура вдень становитиме +29 градусів, а вночі — +18 градусів. Протягом четверга сила вітрів коливатиметься від тихих 1 м/с до помірних 6 м/с.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як можна вдома зберегти прохолоду без кондиціонера та вентилятора.