Хотів замінити "Чеку" на фронті, збирав гроші, але не зрослося: литовського "волонтера" запідозрили у шахрайстві

Зголосивши піти парамедиком на фронт, "волонтер" став збирати гроші на свою підготовку.

Литовського "журналіста та волонтера" Міндаугаса Йонушаса, який заявив, що йде на фронт парамедиком замість загиблої українки Ірини Цибух, запідозрили у шахрайстві.

Про це повідомляє Hromadske. Після своїх заяв чоловік запевнив журналістку цього видання, що збирає гроші на свою підготовку. Зокрема, він просив допомоги в соцмережах, а також писав і дзвонив багатьом відомим людям.

"Однак після розголосу цієї історії в Литві розгорівся скандал. Тамтешні медіа провели розслідування і назвали його аферистом. У балтійській країні він заснував благодійний фонд Bonitatem, який збирав кошти для українців. Хвалявся, що йому перевели мільйони євро. Коли ж він залишив фонд, з’ясувалося, що жодної копійки на рахунки не надходило. Є підозра, що чоловік гроші привласнював", — йдеться у матеріалі.

Журналісти поспілкувалися з литовцями, які знають волонтера та поговорили із самим героєм цієї історії.

Що відомо про скандал

Журналісти поцікавилися у Міндаугаса Йонушаса, коли і куди він збирається йти на службу і чи правдиві звинувачення, які поширили його литовські колеги.

Йому також було поставлено питання, чи вдалося піти вчитися на парамедика. На це він відправив фото екрана, де є інформація про турнікети. Біля екрану – викладач. Це, певне, має означати, що "волонтер" проходить курси.

"Каже, що сьогодні поговорити не зможе, але копіює свій пост: "В одному зі соборів відбулася літургія. Було дуже багато людей. Однією жінці стало погано, її вивели надвір, вона була дуже слабка. Ми поклали її на лаву, я перевірив пульс і подих, а її дочка викликала швидку допомогу. Жінку передали лікарям", — йдеться у матеріалі.

Коли зателефонувати все ж таки вдалося, "волонтер" таки відповів на важливе питання про те, як справи з відправкою в армію.

"Тепер скажу тобі як подружці, тільки тобі, бо довіряю тільки тобі — з армією погані новини",- сказав Йонушас.

Він пояснив, що нібито звертався до двох батальйонів, але його не беруть через недостатню кваліфікацію.

До яких саме підрозділів він звертався – невідомо. У "Госпітальєрах", де служила Ірина Цибух і куди начебто збирався йти "волонтер", сказали, що до них Міндаугас Йонушас не звертався, хоча вони й чули про його заяву з медіа.

Звинувачення у шахрайстві

Після повномасштабного вторгнення "волонтера" запросили стати співвласником благодійного фонду Bonitatem. Інший співвласник у цей час перебуває в Іспанії, тому фонд повністю в руках Міндаугаса.

Українська біженка Ірина Герасименко, яка стала директором фонду Bonitatem після Міндаугаса, розповіла:

"Він запросив мене до себе в команду наприкінці 2022-го. Я перевірила його сторінку в соцмережах, побачила, що він активіст, зустрічається з литовськими політиками, вхожий в Сейм. Жодних підозр у мене не виникло.

Почала писати пресрелізи про мітинги, які він проводив на підтримку України. У березні 2023-го він зненацька заявив, що йде. Без пояснень. Я була шокована. Передав мені свою частину повноважень — так я стала директоркою, щоб не втратити фонд. Ми домовилися, що техніку, яку він взяв у кредит на організацію, перепише на себе. І віддаватиме борг як фізична особа. Йдеться про ноутбук, планшет, два телефони та розумний годинник. На тому спокійно розійшлися ".

Через деякий час "волонтер" заблокував Ірину та колег у соцмережах. А ще пізніше з’ясувалося, що жодних боргів він не сплачує. При цьому благодійникам надійшли чималі рахунки за мобільний зв’язок та залізничні квитки. Міндаугас винен фонду 3,5 тисячі євро.

Своєю чергою, Ірина через інших людей звернулася до нього з вимогою виплатити борги. Він попросив рахунки та сказав, що протягом тижня все зробить. Це було у березні 2024 року. З того часу нічого так і не сталося. Тепер проти нього готують судовий позов.

Що цікаво — жодної копійки пожертв від литовців саме на рахунки фонду не надходило. Люди перераховували кошти на його власний гаманець PayPal. Частину він справді спрямовував на волонтерство, проте про решту відомостей немає. Популярне та одне з найбільших видань Литви Delfi.lt провело власне розслідування — у ньому йдеться про те, що "найімовірніше, Міндаугас Йонушас привласнив собі зібрані для України кошти".

Про які точно суми йдеться — невідомо. Журналісти з’ясували, що це може бути 5 млн євро. Проте розслідувачі мають сумніви, що йдеться про такі цифри.

У статті Delfi також зазначають, що Міндаугас буквально виманював гроші. В одному з постів він оголосив, що люди за донат на збір фонду можуть виграти автомобіль Ferrari, який коштує понад півмільйона доларів. То був не єдиний розіграш. Наприклад, в інший раз він пропонував 13 iPhone.

"Він збирав гроші на все, що можна уявити: на дітей та жінок, які постраждали від війни, на автомобілі в Бахмуті, цифрові радіостанції, психологічну підтримку для біженців та поранених у боях та багато іншого", — йдеться у матеріалі.

Відомо також, що фонд Bonitatem у Клайпеді організовував мітинги, де чоловік встановив у публічних місцях скриньки для пожертвувань. З’ясувалося, що знайдено лише три факти передачі допомоги. Якось він подарував школі ручки, зошити та вішалку. Іншим разом повіз у Херсон корм для собак.

Міндаугас Йонушас — хто він

Розслідуванням діяльності Міндаугаса Йонушаса на своєму YouTube-каналі поділився відомий литовський блогер Скірмантас Малінаускас.

"Коли людина приїжджає з Литви в Україну, їй легко справити враження, протилежне тому, хто він насправді. Міндаугас точно не журналіст. Важко сказати, хто він такий. Я б назвав його клоуном. Вперше він засвітився 18 років тому телешоу", — пояснює Скірмантас Малінаускас.

У литовській вікіпедії є згадка, що у 2007 році "журналіст" брав участь у місцевому відборі на "Євробачення", де співав трохи литовською, трохи німецькою. Відбіркова комісія його тоді просто не зрозуміла. Загальна ж характеристика в тій статті така: "Критики його вважають невдахою і жартівником через його особисту наївність, суперечливу особистість, величезні амбіції, зарозумілі заяви, явну брехливість, невміння співати і відсутність слуху, але його імідж і постійну участь у литовських телешоу зробили його популярним".

Однак незабаром публіка втомилася від нього, і він зник на якийсь час з інфополя.

2017 року "волонтер" організував соціальний проєкт "Не будь наївним на дорозі".

"У Литві відбулася резонансна історія: дівчину зґвалтував та вбив водій попутки. Міндаугас заснував у 2017-му соціальний проєкт "Не будь наївним на дорозі". Як його керівник, їздив по школах і проводив лекції на тему безпечної поведінки на дорозі, "надавав психологічну допомога жертвам ", — йдеться у матеріалі.

За словами блогера, тоді стався скандал: кілька учениць заявили про сексуальні домагання з боку "лектора".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у квітні 2024 року правоохоронцями було затримано голову благодійного фонду з Попельного після отримання ним 25,5 тис. доларів США.