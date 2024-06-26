Недостатньо ракет та грошей: в Україні виникла енергетична дилема, що загрожує

Кудрицький відмовився коментувати потужність електроенергії, використану минулої зими та необхідну для наступної зими, назвавши це чутливою цифрою

З березня 2024 року Україна втратила половину своїх потужностей з виробництва електроенергії. І щоб відновити енергетику потрібно багато ракет та грошей.

Про це пише Kuiv Post на дискусійній панелі, організованій Мережею ділових новин України Володимир Кудрицький, генеральний директор Укренерго, державного оператора електропередачі України.

"Дев'ять гігават (ГВт) — це величезна цифра", — сказав він. Якщо цифри Кудрицького точні, це означало б, що Україна мала лише приблизно 18 ГВт, що залишилися в системі до поновлених російських ударів цього року – менше третини її довоєнної цифри в 56 ГВт.

Під час дискусії Кудрицький разом із виконавчим директором енергетичного підприємства ДТЕК України Дмитром Сахаруком і колишнім заступником міністра енергетики Олексієм Рябчиним порушили сумну перспективу енергетичної ситуації в Україні та дилеми, з якими вона стикається.

"Навіть влітку, коли ми маємо на 40-45 відсотків менше споживання, ніж взимку, у нас є дефіцит електроенергії, який неможливо покрити за рахунок імпорту електроенергії з Європи ", — сказав Кудрицький, додавши, що низка країн ЄС зараз переводять 1,7 ГВт енергії в Україну, щоб допомогти впоратися з дефіцитом.

Однак, відповідаючи на запитання Kyiv Post пізніше, Кудрицький відмовився коментувати потужність електроенергії, використану минулої зими та необхідну для наступної зими, назвавши це чутливою цифрою.

Головною причиною погіршення енергетичної ситуації в Україні Сахарук з ДТЕК назвав дефіцит ракет ППО. "Схоже, що на кожну ракету, яку ми зараз маємо, доводиться п’ять-шість російських ракет", — відповів він.

За його словами, якщо прилітає 10 ракет, потрібно мінімум 12 ракет у ППО і навіть якщо починати ремонтувати зараз то неможливо захистити відновлені частини.

Він також розкритикував недостатнє фінансування Києвом приватного сектора та неадекватне управління, що погіршує ситуацію.

"В Україні немає капіталу в приватних руках. Капітал проходить лише через уряд до уряду. [Приватний сектор] зараз дорівнює нулю", — сказав він, додавши, що для відновлення одного ГВт енергії, незалежно від джерел енергії, знадобиться близько 1 мільярда доларів.

"Державний сектор не міг швидко досягти результатів, за кількома винятками. У нас є деякі. Але загалом це просто тотальне управлінська неспроможність щось зробити вчасно", – додав Сахарук.

Крім того, є питання страхування від війни – або його відсутності – яке завадило приватним компаніям, таким як ДТЕК, реалізувати деякі проєкти.

"Неможливо щось побудувати, якщо у вас зараз немає страхування на війну — або якщо у вас є, як усі кажуть, доступне покриття становить 1 мільйон доларів. Але вам потрібен 1 мільярд доларів… Ми вже третій рік про це говоримо", – сказав Сахарук.

Є кілька способів впоратися з дефіцитом – децентралізоване виробництво електроенергії, відновлення зруйнованих об’єктів та імпорт з Європи, кожен з яких має свої проблеми.

"Ми повинні відновити якомога більше генераційних потужностей до зими; Ми повинні попросити додаткову протиповітряну оборону , щоб захистити те, що ми відновлюємо, але також ми повинні розгорнути нові генеруючі потужності, щоб переконатися, що якщо росіяни зроблять ці атаки, вони не зможуть зосередитися на 10 або 15 великих електростанціях, але їм доведеться мати справу з сотнями менших.

"Це те, про що ми говоримо. Ось де ми підходимо до децентралізації покоління. І ми маємо це зробити не після перемоги, не після війни, а прямо зараз", – сказав Кудрицький.

За його словами, Україні знадобиться принаймні кілька ГВ, щоб замінити ті, які Україна втратила, але все одно країна "не зможе відновитися в найближчі два-три роки".

Раніше "Телеграф" писав, що потужності, які втратила Україна через російські атаки, дорівнюють тому обʼєму енергетики, який споживають у Нідерландах. Йдеться саме про 9 гігаватів.