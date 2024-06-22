Світло в українців буде не весь день: з’явилися графіки відключення електрики на 23 червня

Графіки можуть змінитися

В Україні відключатимуть світло і в неділю, 23 червня. Однак робитимуть це лише ввечері.

Про це йдеться у повідомленні "Укренерго" у месенджері Telegram. Зазначається, що графіки відключення будуть застосовуватись по всій Україні протягом чотирьох годин.

"Всі обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень лише ввечері, з 19:00 до 23:00", — зазначає відомство.

Причиною цього називають традиційне зниження споживання електрики на вихідних. Разом з тим, не виключається можливість того, що графіки будуть переглянуті при виникненні непередбачених ситуацій.

Як повідомлялося раніше, гендиректор компанії Yasno Сергій Коваленко раніше казав, що до початку опалювального сезону навіть теоретично неможливо відновити всю знищену теплову генерацію. Тому відключення взимку будуть у будь-якому випадку.

Проте заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук зазначила, що поки що робити подібні прогнози рано, оскільки Україна веде ремонт атомних енергоблоків і відновила кілька критичних об’єктів.