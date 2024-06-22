Світла не буде довше: в "Укренерго" скоригували графіки через нічну російську атаку

Відключення почнуться раніше

Через нові удари росіян по енергооб’єктах України, в "Укренерго" оновили графіки відключень світла на суботу, 22 червня. Обмеження почнуть діяти раніше.

"Обленерго застосовуватимуть графіки погодинних відключень по всій Україні з 14:00 до 24:00. Причина – наслідки масованих атак ворога на енергооб’єкти", — повідомили у компанії.

До нічної атаки обмеження у суботу мали діяти з 16:00 до 24:00. Саме у цей період мали бути застосовані графіки відключень. Проте тепер світло почнуть вимикати на дві години раніше.

Нагадаємо, у ніч на 22 червня росіяни атакували Україну ракетами та "шахедами". Зокрема ворог завдав удару по об'єктах "Укренерго" у Запорізькій та Львівській областях, є пошкодження. У Запорізькій області постраждали два енергетики. Ведуться аварійно-відновлювальні роботи.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Україні до липня поточного року буде оновлено списки об’єктів критично важливої інфраструктури, де не відключатимуть світло. Об’єкти з гарантованим електропостачанням пропонують розділити за сезонами – на літній та зимовий. Це дозволить мінімізувати навантаження на енергосистему при відключенні.