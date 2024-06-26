Недостаточно ракет и денег: в Украине возникла энергетическая дилемма, что угрожает

Кудрицкий отказался комментировать мощность электроэнергии, использованную в прошлую зиму и необходимую для следующей зимы, назвав это чувствительной цифрой

С марта 2024 Украина потеряла половину своих мощностей по производству электроэнергии. И чтобы восстановить энергетику, нужно много ракет и денег.

Об этом пишет Kuiv Post на дискуссионной панели, организованной Сетью деловых новостей Украины Владимир Кудрицкий, генеральный директор Укрэнерго, государственного оператора электропередачи Украины.

"Девять гигаватт (ГВт) — это огромная цифра", — сказал он. Если цифры Кудрицкого точны, это означало бы, что у Украины было лишь примерно 18 ГВт, которые остались в системе до обновленных российских ударов в этом году – менее трети ее довоенной цифры в 56 ГВт.

ходе дискуссии Кудрицкий вместе с исполнительным директором энергетического предприятия ДТЭК Украины Дмитрием Сахаруком и бывшим заместителем министра энергетики Алексеем Рябчиным нарушили печальную перспективу энергетической ситуации в Украине и дилеммы, с которыми она сталкивается.

"Даже летом, когда мы имеем на 40-45 процентов меньшее потребление, чем зимой, у нас есть дефицит электроэнергии, который невозможно покрыть за счет импорта электроэнергии из Европы", — сказал Кудрицкий, добавив, что ряд стран ЕС сейчас переводят 1,7 ГВт энергии в Украине, чтобы помочь справиться с дефицитом.

Однако, отвечая на вопрос Kyiv Post позже, Кудрицкий отказался комментировать мощность электроэнергии, использованную в прошлую зиму и необходимую для следующей зимы, назвав это чувствительной цифрой.

Главной причиной ухудшения энергетической ситуации в Украине Сахарук из ДТЭК назвал дефицит ракет ПВО. "Похоже, что на каждую ракету, которую мы сейчас имеем, приходится пять-шесть российских ракет", — ответил он.

По его словам, если прилетает 10 ракет, нужно минимум 12 ракет в ПВО и даже если начинать ремонтировать сейчас невозможно защитить восстановленные части.

Он также раскритиковал недостаточное финансирование Киевом частного сектора и неадекватное управление, что усугубляет ситуацию.

"В Украине нет капитала в частных руках. Капитал проходит только через правительство к правительству. [Частный сектор] сейчас равен нулю", — сказал он, добавив, что для восстановления одного ГВт энергии, независимо от источников энергии, понадобится около 1 миллиарда долларов.

"Государственный сектор не мог быстро добиться результатов, за несколькими исключениями. У нас есть некоторые. Но в целом это просто тотальная управленческая неспособность что-то сделать вовремя", – добавил Сахарук.

Кроме того, есть вопрос страхования от войны – или его отсутствия – помешавший частным компаниям, таким как ДТЭК, реализовать некоторые проекты.

"Невозможно что-нибудь построить, если у вас сейчас нет страхования на войну — или если у вас есть, как все говорят, доступное покрытие составляет 1 миллион долларов. Но вам нужен 1 миллиард долларов… Мы уже третий год об этом говорим", – сказал Сахарук .

Есть несколько способов справиться с дефицитом – децентрализованное производство электроэнергии, восстановление разрушенных объектов и импорт из Европы, каждый из которых имеет свои проблемы.

"Мы должны восстановить как можно больше генерационных мощностей к зиме; Мы должны попросить дополнительную противовоздушную оборону, чтобы защитить то, что мы восстанавливаем, но также мы должны развернуть новые генерирующие мощности, чтобы убедиться, что если россияне сделают эти атаки, они не смогут сосредоточиться на 10 или 15 крупных электростанциях, но им придется иметь дело с сотнями меньших.

"Это то, о чем мы говорим. Вот где мы подходим к децентрализации поколения. И мы должны это сделать не после победы, не после войны, а прямо сейчас", — сказал Кудрицкий.

По его словам, Украине понадобится, по крайней мере, несколько ГВ, чтобы заменить те, которые Украина потеряла, но все равно страна "не сможет восстановиться в ближайшие два-три года".

Ранее "Телеграф" писал, что мощности, которые потеряла Украина из-за российских атак, равны тому объему энергетики, который потребляют в Нидерландах. Речь идет именно о 9 гигаваттах.