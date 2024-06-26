"Такие законодательные инициативы не поступали": в ВР рассказали о перспективах демобилизации

Это предмет полной ответственности Кабмина, отметил нардеп

Законопроект о демобилизации может быть зарегистрирован в парламенте в октябре этого года. О том, ведется ли работа над документом и какие его перспективы, рассказал член парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

Во время брифинга он подчеркнул, что это предмет полной ответственности Кабмина. Вениславский напомнил, что именно Кабмин и Минобороны на финальном этапе просили исключить из законопроекта о мобилизации вопрос об увольнении с военной службы отдельных категорий военнослужащих.

"Соответственно, Верховная Рада Украины поручила, приняв этот закон, разработать соответствующий проект закона, который бы предусматривал критерии, основания, сроки возможного потенциального увольнения отдельных категорий военнослужащих, которые уже отслужили определенный срок военной службы, принимали участие в боевых действиях. В настоящее время в Верховную Раду Украины такие законодательные инициативы не поступали от Кабинета министров Украины, поэтому я бы рекомендовал переадресовать этот вопрос непосредственно премьер-министру Украины, министру обороны, чтобы они озвучили свою позицию", — сказал он.

Как сообщал "Телеграф", на днях министр МВД Игорь Клименко заявил, что говорить о демобилизации военных в Украине не стоит, поскольку для нее нет никаких условий. На фронте нужны опытные солдаты, воюющие уже более двух лет, без них фронт посыплется.