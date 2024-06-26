Космічні ціни та товариш-підрядник? Як Тищенко може поповнювати кишеню з корупційної схеми на Закарпатті, розслідування

Відбудова школи триває вже декілька років

Нардеп Микола Тищенко, якого посадили під цілодобовий домашній арешт у справі з побиттям військового, може отримувати свої статки і від корупційних схем на заході Україні. Регулярні перевірки та відбудови шкіл відбуваються навіть попри те, що він вже не є головою Закарпатської організації "Слуги народу".

Увагу голови антикорупційного центру "Межа" Мартини Богуславець привернула справа зі старою школою в Мукачівському районі Закарпаття. Тут, відмічається, і сотні мільйонів гривень, і "свої" фірми, які ведуть до "смотрящого" за Києвом Дениса Комарницького.

У селищі Кольчино Мукачівського району стару школі планували відбувати ще з 2009 року. Але далі було декілька невдалих спроб та закладення "капсули часу" у 2021-му. Але вже пізніше Микола Тищенко взявся за відбудову, яка для нього може виявитись досить прибутковою.

Зазначається, що, коли Тищенка вислали на Закарпаття керувати обласною організацією "слуг", він ще хотів будувати та отримав "мандат смотрящого". І у цьому на допомогу Тищенку нібито прийшов його давній компаньйон Денис Комарницький.

Цю інформацію підтверджують підрядники на дорогих об'єктах, йдеться у розслідування. І у 2021, 2023 році на тендерах з будівництва школи в Кольчино виграють фірми Комарницького. Але вартість відбудови зросла з 94 до 267 млн грн. Також було замінено підрядників – замість ТОВ "Адамант" приходить ТОВ "Гарантбуд". Фірми, як зʼясували розслідувачі, тісно пов'язані між собою, адже є співзасновниками консорціуму "АДАМАНТ І КІНТЕГРО".

Складно їх не помітити в субпідрядах ТОВ "ЕКО-БУД-ТРЕЙД", що має ознаки контролю Денисом Комарницьким. Річ у тім, що "ЕКО-БУД-ТРЕЙД" не має достатньо техніки, тому часто використовує "Адамант" як субпідрядника.

Мартина Богуславець також зауважила, що переїзд компанії "Гарантбуд", яка зараз відбудовує школу, збігся з переїздом Миколи Тищенка на Закарпаття. Фірму навіть перереєстрували з Києва у селище Кольчино. Зазвичай, схожі домовленості з перереєстрацією робить місцева влада, аби частина податків повернулася в громаду. У реальності ж ця схема може свідчити про домовленості з підрядником.

Та й на цьому не все, адже після аналізу кошторисів було виявлено завищення на цінах на будматеріали для школи у сумі 21 млн грн:

дошки для покриття підлоги – майже в 4 рази дорожчі від ринкових цін (по 94,7 тис. грн за куб.м, тоді як ринкова максимальна ціна – 25,8 тис. грн);

від ринкових цін (по 94,7 тис. грн за куб.м, тоді як ринкова максимальна ціна – 25,8 тис. грн); вікна – у півтора раза дорожчі (купували по 7,6 тис. грн за м2, ринкова ціна – 5,1 тис. грн);

(купували по 7,6 тис. грн за м2, ринкова ціна – 5,1 тис. грн); плити теплоізоляційні – майже вдвічі дорожчі (795 грн за м2 проти 427 грн на ринку).

Схожа ситуація і з цінами на плити мінераловатних, бетонних, блоках дверних, перекриттів, заповнювачі швів, розчини, повітроводи, суміші, лінолеум, кабелі та ін. На одній позиції, враховуючи обсяги закупівель, завищення сягають від сотень тисяч до майже 6 млн грн.

Раніше "Телеграф" писав, що увечері 25 червня нардепу Миколі Тищенку обрали запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, але електронний браслет йому одягнули не одразу і після суду він відпочивав у ресторані. Це обурило українців, проте адвокати стверджують, що це не особливі умови, а щоденна практика.