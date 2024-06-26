"Не особливі умови": юрист пояснив, чому Тищенку одразу не одягнули електронний браслет

Шукати "договору" теж не варто

Увечері 25 червня нардепу Миколі Тищенку обрали запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, але електронний браслет йому одягнули не одразу і після суду він відпочивав у ресторані. Це обурило українців, проте адвокати стверджують, що це не особливі умови, а щоденна практика.

Насправді в Україні є серйозні проблеми з електронними браслетами й інколи їх навіть доставляють з інших областей, тому фігурантам справ разом з поліцейськими доводиться разом чекати, допоки пристрій не приїде. Нерідко вони ламаються і вимагають заміни, повідомляє адвокат Євген Пронін.

Чому Тищенку одразу не одягнули браслет

В українських судах часто призначають домашній арешт. Це звичайна практика, тому електронні браслети завжди потрібні. Водночас вони нерівномірно розповсюджені між областями. Тому часто буває, що в одному регіоні їх не вистачає, а в іншому є декілька десятків вільних.

"В силу широко розповсюдженої відносно легкої санкції по чисельному ряду статей в ККУ, запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, це мало не щоденна практика в українських судах. Тобто браслети потрібні завжди, проте вони не зовсім рівномірно розповсюджені по регіонах і часто стається так, що в умовних Черкасах вже немає вільних, а в Тернополі їх є десяток-півтора", ― пояснює адвокат.

Адвокат також посилається на дані Національної поліції про ситуацію з електронними браслетами в Україні. Запит робили журналісти порталу "Слово і діло". Виявилось, що станом на початок травня 2024 року, з 300 браслетів лише 155 були одягнені на підозрюваних, а 108 мали технічні несправності. Більш як три десятки були втрачені.

Тому потрібно чекати коли браслет стане вільним, наприклад, у когось завершиться запобіжний захід. Інший варіант ― чекати, допоки пристрій привезуть з іншої області. Тому те, що Тищенка помітили у ресторані після суду, не є особливими умовами.

"Тому історія з Тищенком в Хаяті, це не про особливі умови чи договорняк, це звичайне очікування вакантного робочого браслета", ― написав Пронін.

Зазначимо, що ресторан, у якому помітили Тищенка увечері, дійсно знаходиться поблизу будівлі Печерського суду. Тому цілком ймовірно, що нардеп очікував доставку електронного браслета.

Тищенка помітили у ресторані поблизу суду

Прочитати більше про те, що відомо про справу нардепа можна в ексклюзивному матеріалі "Телеграфу" під назвою "Справа Тищенка. Судова "котлета", дивна філософія нардепа і дороге вбрання (фото, відео)". Там є все, що потрібно знати про напад на військового у Дніпрі, позицію самого політика та навіть його вбрання. Цікавим є факт про розбиття гаджетів під час обшуку.

Також "Телеграф" раніше зібрав добірку гучних заяв Тищенка, які він зробив до початку суду. Він багато говорив про ботоферми у Дніпрі, просив не ображати його та сказав, за якої умови здасть мандат. Себе ж називав "взірцем" та "політичним ревізором".

Перед винесенням рішення про обрання запобіжного заходу Тищенко прочитав промову. Вона тривала понад 10 хвилин. Нардеп звинуватив ледь не всіх навколо і неодноразово згадував про свої повноваження народного депутата.