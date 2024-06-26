Погрожує самогубством: охоронець Тищенка влаштував скандал в суді (відео)

Його підозрюють у катуванні та незаконному позбавленні волі людини

У середу, 26 червня, у Печерський суд для обрання запобіжного заходу доставлений охоронець нардепа Миколи Тищенка Сергій Цубера, якого поліція затримала у вівторок. Він влаштував скандал через відсутність його адвоката та погрожував, що "вскриє собі вени".

39-річний чоловік заявляв, що його судитимуть незаконно та кричав у камеру, що накладе на себе руки. Відео поширили у соцмережах.

Зазначимо, що суд узяв до уваги відсутність адвоката. Тому судове засідання перенесли на декілька годин.

Сергія Цуберу звинувачують у катуванні та незаконному позбавленні волі людини. Його затримали 25 червня. Він чинив опір правоохоронцям.

Охоронець Тищенка входить у "свиту" нардепа, яка у Дніпрі 20 червня напала на ексвійськового. Чоловіка скрутили, наділи на нього кайданки та били. Все через його критику на адресу нардепа.

Після того, як цей інцидент набув розголосу, цією справою зайнялись правоохоронці. Вони встановили нападників та вже провели обшуки. Були вони і у народного депутата Миколи Тищенка, у якого знайшли багато грошей та дорогі аксесуари.

Нардепу обирали запобіжний захід у Печерському суді. Він встиг поспілкуватись з журналістами до засідання та зробити декілька гучних заяв.

Його все ж таки відправили під домашній арешт, але електронний браслет одягнули не одразу. У соцмережах з’явилось відео, як нардеп відпочиває у ресторані після судового засідання. Це обурило звичайних українців.

Раніше "Телеграф" повідомляв, чому Тищенку не одягнули електронний браслет одразу. На це питання відповів відомий адвокат.