Космические цены и товарищ-подрядчик? Как Тищенко может пополнять карман с коррупционной схемы на Закарпатье, расследование

Восстановление школы продолжается уже несколько лет

Нардеп Николай Тищенко, которого посадили под круглосуточный домашний арест по делу избиения военного, может получать свое состояние и от коррупционных схем на западе Украины. Регулярные проверки и восстановления школ проходят даже несмотря на то, что он уже не глава Закарпатской организации "Слуги народа".

Внимание главы антикоррупционного центра "Межа" Мартыны Богуславец привлекло дело со старой школой в Мукачевском районе Закарпатья. Здесь, отмечается, и сотни миллионов гривен, и "свои" фирмы, ведущие к "смотрящему" по Киеву Денису Комарницкому.

В поселке Кольчино Мукачевского района старую школу планировали отстраивать еще с 2009 года. Но дальше было несколько неудачных попыток и закладки "капсулы времени" в 2021-м. Но уже позже Николай Тищенко взялся за восстановление, которое для него может оказаться достаточно прибыльным.

Отмечается, что когда Тищенко выслали в Закарпатье руководить областной организацией "слуг", он еще хотел строить и получил "мандат смотрящего". И в этом на помощь Тищенко якобы пришел его старый компаньон Денис Комарницкий.

Эту информацию подтверждают подрядчики на дорогих объектах, говорится в расследовании. И в 2021, 2023 году на тендерах по строительству школы в Кольчино выиграют фирмы Комарницкого. Но стоимость восстановления выросла с 94 до 267 млн грн. Также были заменены подрядчики – вместо ООО "Адамант" приходит ООО "Гарантстрой". Фирмы, как выяснили расследователи, тесно связаны между собой, ведь соучредители консорциума "АДАМАНТ И КИНТЕГРО".

Сложно их не заметить в субподрядах ООО "ЭКО-СТРОЙ-ТРЕЙД", имеющем признаки контроля Денисом Комарницким. Дело в том, что у "ЭКО-СТРОЙ-ТРЕЙД" нет достаточно техники, поэтому часто использует "Адамант" в качестве субподрядчика.

Мартына Богуславец также отметила, что переезд компании "Гарантбуд", которая сейчас отстраивает школу, совпал с переездом Николая Тищенко в Закарпатье. Фирму даже перерегистрировали из Киева в поселок Кольчино. Как правило, схожие договоренности с перерегистрацией делают местные власти, чтобы часть налогов вернулась в общину. В действительности же эта схема может свидетельствовать о договоренностях с подрядчиком.

Да и на этом не все, ведь после анализа смет было обнаружено завышение на ценах на стройматериалы для школы в сумме 21 млн грн:

доски для покрытия пола – почти в 4 раза дороже рыночных цен (по 94,7 тыс. грн за куб.м, тогда как рыночная максимальная цена – 25,8 тыс. грн);

рыночных цен (по 94,7 тыс. грн за куб.м, тогда как рыночная максимальная цена – 25,8 тыс. грн); окна – в полтора раза дороже (покупали по 7,6 тыс. грн за м2, рыночная цена – 5,1 тыс. грн);

(покупали по 7,6 тыс. грн за м2, рыночная цена – 5,1 тыс. грн); плиты теплоизоляционные – почти вдвое дороже (795 грн/м2 против 427 грн на рынке).

Похожая ситуация и с ценами на плиты минераловатных, бетонных, дверных блоков, перекрытий, заполнители швов, растворы, воздуховоды, смеси, линолеум, кабели и проч. На одной позиции, учитывая объемы закупок, завышения составляют от сотен тысяч до почти 6 млн грн.

Ранее "Телеграф" писал, что вечером 25 июня нардепа Николая Тищенко избрали меру пресечения в виде домашнего ареста, но электронный браслет ему одели не сразу и после суда он отдыхал в ресторане. Это возмутило украинцев, однако адвокаты утверждают, что это не особые условия, а ежедневная практика.