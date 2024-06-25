Справа Тищенка. Судова "котлета", дивна філософія нардепа і дороге вбрання (фото, відео)

Парламентар два місяці проведе під домашнім арештом в елітному ЖК з електронним браслетом і пообіцяв виконувати рішення суду про арешт

У вівторок, 25 червня, Печерський районний суд Києва після гучного скандалу з побиттям ексбійця Kraken у Дніпрі помістив нардепа Миколу Тищенка під цілодобовий домашній арешт і зобов'язав того носити електронний браслет та здати свої паспорти.

Таким чином, суд після багатогодинного розгляду міри запобіжного заходу у справі про викрадення людини у повній мірі задовільнив клопотання прокурора, передає журналіст "Телеграфу".

Багатогодинна судова "котлета"

У ході тривалого судового слухання сам Тищенко виклав свою версію резонансних подій у Дніпрі. За його словами, коли він повертався до машини, до нього нібито підійшли три хлопці з візочком і почали ображати та начебто кричали "Ей, слухай ти, голова" і матюкалися. На це, за словами Тищенка, він нібито спокійно сказав: "Хлопці, у вас дитинка, будь ласка – проходьте, тут йдуть слідчі дії, вам тут перебувати не треба". Проте, як переконував суд депутат, вони почали знімати Тищенка і його помічницю Евеліну Андрієвську на телефон, чим чинили "булінг та абʼюз", бо нібито почали описувати її вигляд.

Нардеп помітно нервував та просив води

Також Тищенко попросив суд повернути гроші, вилучені під час обшуку, адже йому "немає за що жити". Крім того, народний обранець згадував і про деякі свої попередні скандали: зокрема про роботу його ресторанів під час пандемії ковіду і карантину та його поїздку до Таїланду. При цьому нардеп назвав все це "наклепом і неправдою".

Показував, як до нього торкалися під час обшуку

За словами Тищенка, під час конфліту у Дніпрі поруч йшов "випадковий" і "незнайомий" депутату співробітник поліції, який "проводив слідчі дії", і він попросив у нього захисту.

Ботоксу видно не було, але міміка нардепа на суді незвична

Як переконував нардеп, поліцейському не сподобалось фото на документах одного із молодиків, тож вони покликали представника ТЦК, але потім всіх хлопців все-таки відпустили, а заяву Тищенка про злочин місцеві поліцейські не зареєстрували, обурювався він.

Погляд Тищенка в бік представників держобвинувачення

Філософія Тищенка

В залі судових засідань парламентар називав себе політичним ревізором, показував свій депутатський мандат, робив чимало обмовок та дивних філософських фраз на кшталт "Караван лає…", просив його не ображати, часом робив випади на адресу журналістів, називав Дніпро "столицею ботоферм", передавав "привіт" якомусь кримінальному авторитету на прізвисько "Жаба" тощо.

Нардеп показував свій мандат та часом сипав погрозами

При цьому, як стало відомо під час слухання, Тищенко відбуватиме домашній арешт у Києві в ЖК Печерський в однойменному елітному районі столиці.

Примітно, попри заяву депутата, що він прийшов у політику, щоб "допомагати народу, звичайним українцям", вдягнувся на засідання обранець вишукано, стильно і дорого.

Так, на тілі "слуги народу" була чорна брендова футболка Prada (коштує майже 5 тис. грн), титановий смарт-годинник Germin Fenix 7 (його вартість становить від 30 до 50 тис. грн), сірі замшеві туфлі-лофери від бренда Loro Piana вартістю біля 60 тис. грн.

Годинник Garmin Fenix

Після оголошення рішення суду про арешт Тищенко утримався від палких коментарів та пообіцяв виконувати ухвалу Печерського райсуду.

Як повідомлялось, під час обшуку вдома у Тищенко слідчі виявили купу валюти (попередньо на сотні тисяч), годинник Audemars Piguet Royal Oak Offshore вартістю 50 тисяч доларів (або 2 млн грн за поточним курсом) та інші коштовності.

Взуття, яке одягнув парламентар

Нагадаємо, Тищенку оголосили підозру у незаконному позбавленні чоловіка волі. Справі передувало те, що 20 червня на військового Дмитра Павлова у Дніпрі напала "свита" цього нардепа. Чоловік саме гуляв з дитиною у колясці. Його скрутили, закували в кайданки та почали бити за зауваження у бік охорони нардепа.

"Домашній" годинник Тищенка

Пізніше Микола Тищенко заявив, що військовий нібито входить до ОЗУ "9" у Дніпрі та кришує "офіси", ботоферми та інших "шахраїв".

"Телеграф" розбирався з юридичними тонкощами ймовірних наслідків для відомого ресторатора з мандатом нардепа і борця з кол-центрами: Чи позбавлять Тищенка мандата нардепа після скандалу у Дніпрі? Що кажуть у Раді.