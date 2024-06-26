Тищенко відсвяткував свій арешт у ресторані? Електронний браслет на нього одягнули не одразу (фото та відео)

"Слугу народу" зрештою все ж таки "закували" в браслет

На народного депутата від "Слуги народу" Миколи Тищенка одягли електронний браслет не одразу після рішення суду. Перед цим він встиг "відзначити" вирок в одному зі столичних ресторанів.

Про те, що браслет Тищенку вдягли не відразу після обрання йому запобіжного заходу, повідомили в прокуратурі "Суспільному". Київські Telegram-канали опублікували відео, на якому, як стверджується, Тищенко після суду сидів у ресторані одного зі столичних готелів.

Незабаром у мережі з’явилося фото, як на Тищенка все ж таки надягають електронний браслет. Зазначається, що це сталося о 22:30 і після цього він вирушив додому.

Нагадаємо, 20 червня на військового Дмитра Павлова в центрі Дніпра напала "свита" Тищенка. Чоловік у цей момент гуляв із дитиною у візку. Його скрутили, закували в наручники та почали бити за зауваження щодо охорони нардепа. Пізніше Микола Тищенко заявив, що військовий нібито входить до ОЗУ "9" у Дніпрі та кришує "офіси", ботоферми та інших "шахраїв". 25 червня Тищенку повідомили про підозру у незаконному позбавленні людини волі. Крім того, він провів обшуки, під час яких нардеп показово розбив свій телефон. Того ж дня відбувся суд щодо обрання "слузі народу" запобіжного заходу, його відправили під домашній арешт.

Раніше "Телеграф" розповідав, що сказав Тищенко у суді перед арештом. Він виступив зі звинуваченнями на адресу поліцейських, прокурора та інших осіб.