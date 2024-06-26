Ще одна категорія водіїв може отримати бронь від мобілізації: Зеленський дав відповідне доручення

Президент направив до Парламенту петицію, яка закликає додати далекобійників до категорії осіб, що претендують на отримання броні від мобілізації

Після набуття чинности нового закону про мобілізацію особливої гостроти набуває проблема призову водіїв, які здійснюють міжнародні перевезення. Ці фахівці відіграють критично важливу роль у підтримці економіки країни та забезпеченні логістичних зв'язків з іншими державами. Тому до Президента звернулися з відповідною петицією.

Петиція, автором якої є Дмитро Карягін, з'явилася на сайті Офісу президента 3 травня 2024 року і набрала необхідні 25 тисяч підписів для розгляду. Карягін аргументував свою ініціативу тим, що відсутність відповідної правки в законі про мобілізацію може призвести до "транспортного колапсу". Він закликав додати водіїв, які здійснюють міжнародні пасажирські та вантажні перевезення, до категорії осіб, що претендують на отримання броні від мобілізації.

Президент Володимир Зеленський відреагував на петицію

У відповідь на це звернення Голова держави направив петицію до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля для детального розгляду питання. У своїй відповіді президент нагадав, що захист територіальної цілісності України є обов'язком усіх громадян, як це визначено Конституцією. Він також зазначив, що питання звільнення від призову на військову службу під час мобілізації може вирішуватися лише на законодавчому рівні.

Зеленський звернув увагу на нещодавні зміни до Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", які набули чинності 18 травня 2024 року. Ці зміни переглянули категорії військовозобов'язаних, які не підлягають призову під час мобілізації.

Президент доручив прем'єр-міністру опрацювати питання, порушені в петиції, та поінформувати її автора про результати розгляду. Отже, питання про можливе звільнення від мобілізації водіїв міжнародних перевезень буде розглянуто на рівні уряду, і остаточне рішення залежатиме від результатів цього розгляду.

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