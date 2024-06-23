Конкретної дати нема, але перспективи є: у Міноборони відповіли, чи будуть направляти на ВЛК через "Резерв+"

Військово-лікарська комісія може бути для військовозобов'язаних максимально зручною

Однією з наступних функцій застосунку "Резерв+" буде можливість отримати електронне направлення на проходження військово-лікарської комісії. Людина, яка завантажила собі застосунок, може за своїм бажанням у застосунку згенерувати це електронне направлення.

Про це заявила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко в інтервʼю NV. За її словами, воно згенерується автоматично, і військово-лікарську комісію можна буде спокійно пройти без додаткового візиту до ТЦК.

"Ми хочемо, щоб ТЦК та СП і військово-лікарська комісія були для військовозобов'язаних максимально зручними, а більшість процесів були цифровими", — уточнила вона.

У неї запитали, це має робити саме людина, а не направлятися з ТЦК. Черногоренко додає, що це має робити саме людина. За її бажанням вона може згенерувати собі це направлення. Це дуже зручно і виключає необхідність ходити ще раз до ТЦК та СП, сказала заступниця міністра оборони.

Також зараз не передбачено того, що ТЦК самостійно направити людині відправлення на ВЛК. Але нині проводяться консультації з Міністерством охорони здоров’я, з нашими партнерами, з Генеральним штабом. Найближчим часом, як сказала заступниця, наша країна вийде з анонсом конкретних дат.

"Ми хочемо, щоб ТЦК та СП і військово-лікарська комісія були для військовозобов'язаних максимально зручними, а більшість процесів були цифровими", — зазначила вона.

Нагадаємо, 18 травня, набув чинності оновлений закон про мобілізацію. Усі військовозобов'язані чоловіки віком 18-60 років протягом 60 днів повинні уточнити свої облікові дані. Для українських військовозобов'язаних запустили новий додаток "Резерв+". "Телеграф" вже розповідав навіщо він потрібен. А також розповідали, як уникнути проблем зі статусом "у розшуку".