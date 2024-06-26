Залишилось 20 днів: у Раді розповіли, чи продовжать оновлення даних після 16 липня

Переважна більшість оновлює дані онлайн

В Україні не планують продовжувати термін обов’язкового оновлення військово-облікових даних. У цьому немає потреби, бо у військовозобов’язаних українців є ще близько трьох тижнів.

Про це заявив член парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський на брифінгу. За його словами, існує позитивна динаміка в оновленні даних військовозобов’язаними — за місяць і 8 днів з моменту набрання чинності законом це зробили 2 млн 370 тисяч громадян.

Більшість із них оновили свої дані через додаток "Резерв+", на другому місці ЦНАПи, на третьому ТЦК. Хоча, зазначив Веніславський, навколо додатку існує чимало неправдивих чуток, деякі побоюються оновлювати дані через "Резерв+"

"Я думаю, що при знятті страхів перед додатком "Резерв+" динаміка може бути значно кращою… Тому зараз говорити про необхідність продовження терміну, який ми надали законом для оновлення своїх персональних військово-облікових даних, немає. Тим більше, ще 20 з лишнім днів", – зазначив Веніславський.

Він наголосив, що Верховна рада та Міністерство оборони досягли головної мети, яка закладалася у новий закон про мобілізацію. Люди активно оновлюють дані, а держава отримує інформацію про мобілізаційний ресурс.

"Провести аудит усіх військовозобов’язаних громадян України, з’ясувати, де хто знаходиться, хто придатний, хто ні, хто має право на відстрочку, хто заброньований і хто може бути мобілізований", – перерахував нардеп мети вимоги оновити дані.

Раніше "Телеграф" розповідав, хто може отримати бронювання від мобілізації та чи зміниться цей список у липні. Для бронювання співробітників підприємство має відповідати щонайменше трьома критеріями.