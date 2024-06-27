Солнечная электростанция для многоэтажки: сколько придется заплатить с каждой квартиры

Сумма абсолютно подъемная

Как предупреждают энергетики, зимой света в домах украинцев может не быть по 15-17 часов. В этих условиях приобретает актуальность реализация проектов по энергонезависимости в отдельно взятом доме, скажем, покупка генератора или солнечных панелей. Однако даже с учетом компенсаций от государства это дело непростое.

"Телеграф" нашел несколько домов, уже переходящих на жизнь в автономном режиме, опросил экспертов, как сделать многоэтажку "энергетическим островом" и сколько это стоит: Жители многоэтажек могут спастись от блэкаутов. Но придется заплатить

Прежде всего, нужно просчитать, что получат жильцы — тепло и горячую воду или только освещение в подъезде. Ведь солнечная электростанция стоит около 2 млн. гривен или даже больше.

Объединения совладельцев многоквартирных домов могут получить деньги под энергетические проекты из нескольких источников. К примеру, от Фонда энергоэффективности через новую программу "ГринДом" обещают компенсировать миллион гривен на установку солнечных электростанций и до 2 млн — на тепловые насосы для отопления. Это примерно 70% реальной стоимости таких проектов. Остальное придется оплатить самим ОСМД.

Однако, даже если государство покроет 70% стоимости, остается еще 600 тысяч, которые должны собрать сами жители. Для 9-этажки на шесть подъездов и 216 квартир это примерно по 2,8 тысяч гривен с квартиры. Эта сумма может варьироваться в зависимости от дома, количества квартир и запланированных работ.

"Мы реализуем проекты по системе резервного питания и солнечной электростанции. Они должны обеспечить работу насосов, домофонов, освещение площадей общего пользования. Зарезервировать лифты гораздо сложнее и дороже — возможно, сделаем это впоследствии. Работы выполняем по программе софинансирования со стороны города", — рассказал член правления ОСМД дома по улице Вербицкого, 10-а, в Киеве и руководитель Ассоциации энергоаудиторов Украины Вадим Литвин.

Он добавил, что в случае с его домом доля софинансирования со стороны жильцов составила около 360 тысяч гривен. Это получилось примерно по 1500 грн с квартиры за год или по 125 грн в месяц. Генератор на 5 кВт ОСМД купило еще в 2022 году.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какую зарядную станцию выбрать и сколько она стоит. В сети появился калькулятор расчета мощности зарядной станции, чтобы помочь украинцам определиться.